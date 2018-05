Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Am sowjetischen Ehrenmal am Thälmannplatz haben am Dienstag 21 Woltersdorfer an das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 gedacht. Dazu eingeladen hatten Bürgermeisterin Margitta Decker, die selbst verhindert war, und Sebastian Meskes, Vorsitzender der Gemeindevertretung. Es war das erste Mal, dass die Gemeinde für diesen Tag zu einem Gedenken aufgerufen hatte. In seiner Rede erinnerte Meskes an den Überfall Nazideutschlands auf Polen, mit dem „sechs Jahre unfassbaren Leids für die Völker Europas“ begannen. „Es starben Millionen Angehörige von Minderheiten in den deutschen Vernichtungslagern, allen voran über sechs Millionen Jüdinnen und Juden“, sagte Meskes, der auch die Sowjetunion erwähnte, „die mit über 22 Millionen Toten den höchsten und bittersten Preis aller Völker zahlte“. Erst die militärische Niederlage Deutschlands habe die Befreiung von all diesem Leid möglich gemacht. „Deshalb begehen wir diesen Tag der Kapitulation als Tag der Befreiung.“

Zum Gedenken war auch Eberhard Blätterlein gekommen. „Wir hören in der Presse und Öffentlichkeit heute mehr denn je die Worte Krieg und Militär“, sagte der 1945 16 Jahre alte Mann. Die größte Lektion dieses Krieges sei, „dass das kostbarste Gut Frieden unter den Menschen der Völker dieser Erde ist“. Seine Frau Ingrid und er seien zum Gedenken gekommen, „um den Willen der Menschen für eine friedliche Zukunft zu dokumentieren“.