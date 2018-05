Blumen und Kränze gegen das Vergessen

Am Mahnmal für 1394 Todesopfer: Oberstleutnant Anastasia Biefang legt in Storkow einen Kranz nieder. © Foto: Bernhard Schwiete

Am sowjetischen Ehrenfriedhof: In Beeskow nahmen Anni Geisler und Norbert Lenhardt am Gedenken teil. © Foto: Jörn Tornow

Bernhard Schwiete

Beeskow/Storkow (MOZ) Am Tag der Befreiung haben knapp zwanzig Beeskower auf Einladung der Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenversammlung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Abgeordnete Karin Niederstraßer sagte, dass von diesem Tag eine Friedensbotschaft ausgehen müsse. Gemeinsam mit dem Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke legte sie auf dem Friedhof für die Gefallenen der Roten Armee und am Mahnmal in der Breitscheidstraße Kränze nieder.

In Storkow versammelten sich knapp 30 Menschen am Nachmittag zum Gedenken auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof in der Fürstenwalder Straße. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig, Stadtverordnetenvorsteher Heinz Bredahl, Oberstleutnant Anastasia Biefang aus der Kurmark-Kaserne und der SPD-Ortsverein legten Kränze nieder. Die Bürgermeisterin sagte in ihrer Gedenkrede, die Erinnerung an die Millionen Opfer des Krieges müsse wach gehalten werden und weitergegeben werden an jede nachwachsende Generation. Der Storkower Ehrenfriedhof ist die letzte Ruhestätte von 1394 Soldaten der Roten Armee, die im Jahr 1945 bei den Kämpfen um die Stadt und die umliegenden Dörfer ihr Leben verloren.