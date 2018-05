Hilferuf überlasteter Lehrer

Harriet Stürmer

Potsdam (MOZ) Der akute Lehrermangel sorgt zunehmend für Probleme an Brandenburgs Schulen. Der Pädagogen-Verband meint, Schule müsse neu gedacht werden. Er hält neben Lehrern den Einsatz zusätzlicher Fachkräfte für notwendig.

Brandenburgs Pädagogen warnen vor einem Kollabieren des Schulsystems und fordern ein Umdenken in der Bildungspolitik. Die herkömmlichen Mittel und Konzepte könnten nicht mehr für eine gute Bildungsqualität sorgen, sagte Hartmut Stäker, Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands (BPV), am Dienstag in Potsdam. „In Zeiten des akuten Lehrermangels und des Einsatzes von unausgebildeten Seiteneinsteigern ist es dringend notwendig, die Qualität von Bildung im Blick zu behalten.“

Der BPV geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren ausgebildete Lehrer aufgrund des bereits jetzt spürbaren Lehrermangels in erheblichem Maße nicht mehr zur Verfügung stehen und durch Seiteneinsteiger ersetzt werden. „Damit verschlechtern sich die Bedingungen für eine hochwertige Bildung unserer Kinder“, sagte Stäker.

In Potsdam stellte der BPV nun ein eigenes Konzept mit Lösungsvorschlägen vor. Darin fordert der Verband vor allem mehr Unterstützung für die Lehrer durch festangestellte Fachkräfte anderer Berufsfelder. Die Aufgabenverteilung müsse auf verschiedene Berufe gerichtet sein, um die Bildungsqualität trotz des Fachkräftemangels zu sichern. Lehrer müssten in erster Linie zur Gestaltung des Unterrichts eingesetzt werden, hieß es. Aktuell seien sie jedoch zu einem Großteil mit nicht-pädagogischen Aufgaben beschäftigt.

Zudem müssten sie auch Seiteneinsteiger unterstützen, weil diese bislang zu einem großen Teil unvorbereitet als Lehrer eingesetzt würden. Für Seiteneinsteiger sei es kaum möglich, pädagogische und psychologische Aufgaben angemessen zu erfüllen. Hinzu käme, dass bislang fast jedermann als Quereinsteiger anfangen könne, kritisiert der BPV.

Der Verband schlägt Teams aus Lehrern, Sonderpädagogen, Sozialarbeitern, Lehrerassistenten, technischen Gewerken und weiteren Fachkräften im Bereich Verwaltung, Medizin und Psychologie vor. In anderen Bundesländern würden solche multiprofessionellen Teams bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzt, berichtete Verbandspräsident Stäker.

Um die Schule für potenzielle Arbeitnehmer attraktiv zu gestalten, müssten Vollzeitstellen mit Qualifizierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Gleichzeitig könnten so in strukturschwächeren Gebieten des Landes Arbeitsplätze im sozialen, technischen und kaufmännischen Bereich geschaffen werden, heiß es.

In Brandenburg hat inzwischen jeder vierte Neu-Lehrer nicht die übliche Ausbildung. Für das kommende Schuljahr werden 1000 neue Lehrer gesucht. Bislang habe man 500 Zusagen – darunter 180 Quereinsteiger, berichtete kürzlich ein Sprecher des Bildungsministeriums. Das würde aktuell einen Anteil der Seiteneinsteiger unter den Neu-Lehrern von 36 Prozent bedeuten. Seit 2016 würden die Quereinsteiger in einem Grundkurs und einer vertieften Ausbildung weiterqualifiziert, heißt es beim Ministerium.