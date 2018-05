Abwasserbeitrag plötzlich teurer

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Vom Abwasserzweckverband (ZOWA) geprellt fühlt sich Martin Brederecke aus Angermünde. Er hat sein neues Eigenheim schon im Jahre 2016 ans Abwassernetz anschließen lassen. Jetzt erst bekam er die Rechnung. Mit doppelten Kosten.

Immer wieder nimmt Martin Brederecke den Taschenrechner zur Hand und schüttelt den Kopf. Die Kostenrechnung des Zweckverbands Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung hat dem jungen Mann die Sprache verschlagen. Genau 2313,77 Euro soll er für den Anschluss seines Eigenheims an das Leitungsnetz bezahlen. Dabei wären nach seiner Berechnung nur 1336,80 fällig gewesen. „Ich fühle mich versch… und ungerecht behandelt“, entfährt es ihm.

Der Häuslebauer errichtete 2016 ein schmuckes Eigenheim in einer ruhigen Angermünder Siedlung. Ordnungsgemäß beantragte er beim ZOWA den Anschluss ans Trink- und Abwassernetz. Schon im Januar bestätigte der Zweckverband das Vorhaben und wies gleich auf die damals gültige Satzung hin. Nach der konnte sich Martin Brederecke die Beitragskosten selbst ausrechnen.

Noch bevor die Familie einzog und alle Möbel am rechten Platz standen, flatterte die Rechnung für den Trinkwasseranschluss ins Haus. Alles wie gedacht. Brederecke bezahlte. Dann passierte nichts mehr. Die Kostenrechnung für den Abwasseranschluss blieb der ZOWA schuldig. Und zwar bis Januar 2018. Da lag plötzlich ein Schreiben im Briefkasten mit der Forderung von fast der doppelten Summe. Die Familie glaubte zunächst an einen Irrtum und intervenierte, bekam aber überraschenderweise die Auskunft, dass sich in der Zwischenzeit die Satzung des Verbands geändert habe. Pech gehabt.

„Es kann nicht zu unseren Lasten gehen, dass Sie uns Ihre Rechnung bezüglich des Anschlusses an die Schmutzwasserkanalisation erst jetzt zusenden, nachdem Sie Ihre Satzung nachweislich nach Ihrer Genehmigung geändert haben“, argumentierte Martin Brederecke in seinem Widerspruch. Da sei von Rechtssicherheit keine Rede. Für ihn ist es selbstverständlich, dass der Anschluss mit der damals geltenden Satzung zu berechnen sei wie auch das Trinkwasser. „Ich kann überhaupt nicht verstehen, was hier vorgeht“, macht er seinem Ärger Luft.

Tatsächlich hat der ZOWA die Anschlussgebühr von einst 3,80 Euro auf mittlerweile stolze 7,02 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche angehoben. Doch der Häuslebauer sieht nicht ein, warum er jetzt den Schwarzen Peter bekommt. Wer etwas kauft, zahlt schließlich auch den ursprünglich verhandelten Preis.

Betroffen ist nicht nur Martin Brederecke. Nach Auskunft des Zweckverbands sind derzeit noch mehr Bescheide mit den erhöhten Gebühren verschickt worden. „Wir hatten keine gültige Satzung“, erklärt Melanie Lienert vom ZOWA. „Unsere Beitragssatzung wurde 2014 mit einem Gerichtsurteil gekippt. Daher mussten wir eine neue beschließen und veröffentlichen. Das war der Grund, warum wir bis dahin keine Bescheide verschickt haben. Unsere Kollegen bemühen sich, das zeitnah zu machen. So leid es uns tut, mussten wir jetzt die neue Gebühr heranziehen.“

Für den Betroffenen ist das nur schwer verständlich. Ihm geht es in erster Linie gar nicht so sehr um die höhere Summe. Stattdessen fühlt er seinen Glauben an die Rechtssicherheit erschüttert. Bisher hat er noch keine schriftliche Antwort auf seinen Widerspruch bekommen.