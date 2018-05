Charmant in märkischem Sand

Mandy Oys

Oberkrämer (MOZ) Dort, wo vor 400 Jahren die Postkutschen verkehrten, beginnt der grüne Abschnitt der Oberkrämer-Tour, die fünfte Tour de MOZ 2018. Gerhard Horn führt Radfahrer am 12. Mai entlang der Alten Hamburger Poststraße, vorbei an den Postmeilern längst vergangener Tage.

Das aber ist nicht alles. „Es ist eine schöne, abwechslungsreiche Strecke“, sagt Gerhard Horn, „mit wunderbaren Wald- und Wiesenwegen“. Auch wenn sich der Tourleiter drei Wochen vor dem Start noch nicht sicher sein konnte, dass es bei der ursprünglich geplanten Route bleiben kann. Abholzungen hatten stattgefunden. „Wie die Harvester die Strecke hinterlassen haben“, darauf kam es an. Gerhard Horn fuhr zwei Wochen vor dem Start jene 45 Kilometer ab und gab Entwarnung. Zum Waldhaus Saubucht wird er die Tour-Teilnehmer nicht führen können, zu sehr ist der Weg in Mitleidenschaft gezogen. Aber der größte Teil der Strecke ist in gutem Zustand, sagt Horn.

So oder so, der Startpunkt am Hennigsdorfer Rathaus war gesetzt. Von dort radelt die Gruppe durchs Naturschutzgebiet nach Bötzow, „ein sehenswerter Ort mit Charme“, sagt Horn. Von dort geht es weiter auf der alten Poststraße Richtung Wolfslake vorbei an teilweise sanierten Postmeilern. Über Ziegenkrug fährt die Truppe zum nächsten Ziel, der Waldbegegnungsstätte des Fördervereins Regionalpark Krämer Forst.

Zwischendurch: „Märkische Heide, märkischer Sand“ – dem Liedermacher Gustav Büchsenschütz ist ein Denkmal im Krämerwald gewidmet, schließlich komponierte er hier eines der populärsten deutschen Lieder. Auch am Gedenkstein führt die Oberkrämer-Tour selbstverständlich vorbei.

Dass die Gruppe im Krämer Wald von Dirk Jöhling, Schwantes Ortsbürgermeister und Vorstandsmitglied des Fördervereins, ein Stück begleitet wird, freut Horn besonders. Auch Windmüllerin Kerstin Rosen erwartet die Tourteilnehmer an diesem 12. Mai. Sie ist die Kennerin der Bockwindmühle Vehlefanz, ein weiteres Ziel auf der Strecke.

Bevor die Gruppe dort eintrifft, erwartet sie viel Natur: wie der Mühlensee mitten im Landschaftsschutzgebiet. Auf einem idyllischen Feldweg geht es dann weiter nach Schwante, vorbei an den Gewächshäusern der Schwanteland GmbH. Am Gartenhaus legt die Gruppe eine Mittagsrast ein. Im Anschluss ein weiterer Höhepunkt der Tour: der Schwanter Schlosspark. Durch ihn hindurch zu radeln, „das hat was“, sagt Horn. Einen Abstecher zum Kaffeetrinken bei Bäcker Plentz will Horn je nach Gemütslage seiner Truppe einlegen, bevor es weiter nach Vehlefanz geht.

Nach dem Stopp an der Bockwindmühle schwingen sich die Teilnehmer wieder auf den Sattel und setzen ihre Fahrt in Richtung Bärenklau fort, radeln am Remontehof vorbei und weiter nach Marwitz. Ob er ein letztes besonderes Ziel ansteuert, da war sich der Tourleiter noch nicht ganz sicher. Viele der Teilnehmer wollten einfach nur Radfahren. Diese Erfahrung hat Gerhard Horn in den vergangenen Jahren gemacht. Aber: „Ich will die Gegend bekannt machen“ und ihre Besonderheiten. „Darum geht es bei der Tour de MOZ doch.“ Die HB-Werkstätten in Marwitz auszulassen, wäre also ein Fehler. Bevor es auf die letzte Etappe der Oberkrämer-Tour zurück nach Hennigsdorf geht, macht die Gruppe deshalb Halt an den Werkstätten der berühmten Keramikerin Hedwig Bollhagen.

Wie viele Radtouristen Gerhard Horn am Sonnabend begleiten werden? Das wird sich zeigen. Er hat bereits Touren mit mehr als 70 Radfahrern durch Oberhavel geführt. Deshalb wird er begleitet, von Freund und Vereinskollege Otto Trolle. „Ich habe gern jemanden hinter mir, dem ich vertrauen, der anrufen kann, wenn die letzten nicht hinterher kommen oder jemand eine Panne hat.“