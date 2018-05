Stilles Gedenken zum 8. Mai

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit einer stillen Kranzniederlegung an den beiden Ehrenmalen im Friedenspark gedachten am Dienstag Angermünder der Opfer des zweiten Weltkrieges. Der 8. Mai gibt als Tag der Befreiung Anlass, sich der Schrecken des Krieges und seiner Millionen Opfer zu erinnern und zu mahnen, damit sich so etwas nicht wiederholt, betonten Bürgermeister Frederik Bewer und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Olaf Theiß. Neben Abgeordneten, Vertretern der Bundespolizei und interessierten Bürgern waren auch viele Schüler der Freien Oberschule gekommen, um Blumen am Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der Roten Armee und die drei deutschen Deserteure, die 1945 im Friedenspark hingerichtet wurden, abzulegen. „Der jüngste der deutschen Soldaten war noch nicht einmal 18 Jahre alt, nicht viel älter als die Schüler, die jetzt Rosen und Nelken am Stein ablegten“, sagte Frederik Bewer.

Schüler des Einstein-Gymnasiums schmückten am Nachmittag die Gedenksteine mit bunten Kranichketten. Sie hatten am Vortag die Steine zwei Stunden lang geputzt.