Der Toten des  Weltkrieges gedacht

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und einige Bürger der Region sind am Dienstagabend dem Aufruf des Kreisstadtverbandes der Linken gefolgt und haben am Sowjetischen Ehrenmal sowie auf dem deutsche Soldatenfriedhof der Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht. Linken-Landesverbandsvorsitzende Anja Mayer betonte im Anschluss an die gemeinsame Kranzniederlegung mit der Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato die im Grundgesetz verankerte Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen als eine der wichtigsten Lehren aus der Nazizeit.

Bereits am Vormittag hatten die zum Teil aus Russland stammenden Motorradklubmitglieder der „Nachtwölfe“ der Kriegstoten der Roten Armee gedacht. Sie sind im Anschluss nach Torgau weitergereist und werden heute in Berlin an den Veranstaltungen zum Kriegsende an den Gedenkstätten und Ehrenmalen in Treptow und am Tiergarten teilnehmen.

Der Stadtverband der Linken hatte am Vormittag auf dem Seelower Markt die Pläne der Bundesregierung zur massiven Erhöhung der Rüstungsausgaben kritisiert.