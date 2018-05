Jubiläums-Klassentreffen in Letschin

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Sie waren, wie Elli Rademacher, bis aus Oldenburg zum Klassentreffen ins Oderbruch gekommen. Das Treffen sollte im Jubiläumsjahr dort stattfinden, wo sie einst gemeinsam gelernt hatten – in Letschin. 50 Jahre ist es her, dass die Zehntklässler der damaligen B-Klasse die Polytechnische Oberschule (POS) Letschin absolviert hatten. Etwa 20 einstige Mitschüler waren jetzt zum Treffen nach Letschin gekommen.

Für die meisten war der Anfahrtsweg nicht allzu weit. Sie hat es in der Region gehalten. So kamen die meisten, wie Gisela Zier, aus Frankfurt oder, wie Norbert Wirth, aus Müllrose Marianne Gryzik hatte aus Küstrin-Kietz die Fäden gezogen. Es habe seit den 90-er Jahren mehrere Treffen gegeben, berichtet sie.

Zwar sind alle 1958 eingeschult worden, doch nicht nur in Letschin. Die ersten Schuljahre hatten etliche der späteren Klassenkameraden noch in Schulen in Sophienthal, Wollup, Steintoch, Kienitz und Ortwig verbracht. „Sie sind erst in der 5. oder 9. Klasse nach Letschin gekommen“, so Marianne Gryzik. Neben dem Plausch im Gasthaus Treptow standen eine Besichtigung der einstigen Oberschule in der Sophienthaler Straße und der Heimatstuben auf dem Programm.