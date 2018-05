Handwerker-Männerchor feiert 70. Geburtstag

Fototermin am historischen Kurhaus: der Handwerker-Männerchor von Bad Freienwalde mit seiner Leiterin Sabine Hellwig. Der musikalische Botschafter der Stadt feiert am 2. Juni sein 70-jähriges Gründungsjubiläum. © Foto: Handwerker-Männerchor

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Singen bereitet Freude. Diesen Eindruck vermittelt der Handwerker-Männerchor Bad Freienwalde bei jedem seiner Auftritte. Seit nunmehr 70 Jahren sorgen die stimmgewaltigen Männer der Kurstadt für Unterhaltung und füllen ganze Konzerthäuser und Kirchen. Am 2. Juni laden sie zur Galaveranstaltung in die Kurstadthalle ein, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Dann geben die singenden Handwerker eine Kostprobe ihres Könnens. Den Ton allerdings gibt eine Frau an. Seit gut einem Jahr ist nämlich Sabine Hellwig Leiterin des Klangkörpers.

„Noch gibt es etwa 50 Karten für den Ball, der im Anschluss an die Festveranstaltung um 17.30 Uhr beginnt“, rührt Olaf Schröder, Vorsitzender des Handwerker-Männerchores, noch die Werbetrommel. Wer dabei sein möchte, könne sich im Geschäft von Augenoptik Dahlke in der Königstraße melden. Der Chor steckt mitten in den Vorbereitungen. Die Rede müsse er auch noch schreiben, sagt der Elektromeister und hofft, dafür am Freitag die nötige Ruhe zu finden.

Schröder selbst gehört dem Handwerker-Männerchor seit 30 Jahren an. „Vater hat mich damals mitgenommen, mir das Singen quasi in die Wiege gelegt“, sagt der Unternehmer, der mit Abstand von einigen Jahren in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Denn Peter Schröder war von 1977 bis 1994 Vorsitzender des Chores.

Einst aus der Taufe gehoben haben den Klangkörper im Januar 1948 acht Männer – Otto Grumnach, Bernhard Henze, Walter Scheidemann, Julius Leimbach, Otto Christopher, Alfred Schramm, Ernst Franke und Herman Kinker. Im früheren Lokal „Vier Linden“. Heute gehören dem Chor 28 Aktive an. Finanziell unterstützt werden sie seit immerhin 52 Jahren von der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Da ist es nur verständlich, dass selbige zu den Gästen der Jubiläumsveranstaltung am 2. Juni gehören wird.(hei)