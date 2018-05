Knöllchenalarm an den Seen

Hans Still

Wandlitz Mit Beginn des Monats Mai hat sich das Wandlitzer Ordnungsamt mit vier Saisonkräften für den ruhenden Verkehr verstärkt. Sie werden sechs Monate lang an jedem Wochenende unterwegs sein und beispielsweise die Parkordnung an den Badeseen kontrollieren.

Wenn im Wandlitzer Ordnungsamt von heißen Tagen gesprochen wird, dann beinhaltet diese Bemerkung in der Regel einen doppeldeutigen Sinn. Bekanntermaßen zieht das sonnige Frühlingswetter unzählige Erholungssuchende an die Badeseeen. Dumm ist nur, dass die Parkvorschriften dabei oft nicht beachtet werden und teilweise sogar Chaos entsteht. Die Folge sind hunderte Knöllchen, die beispielsweise an den Hotspots wie dem Liepnitzsee, am Lanker Obersee oder am Gorinsee geschrieben werden müssen. Dies soll laut der Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat immer professioneller ablaufen - die Verwaltung will schärfer durchgreifen als in früheren Jahren. „Aus diesem Grund arbeiten die vier Saisonkräfte an den Wochenende. Wir wollen übrigens auch dazu übergehen, zu frühen und späten Zeiten beispielsweise in verkehrsberuhigten Bereichen zu kontrollieren“, kündigt die Ordnungsamtsleiterin an. Schwerpunkte wären Am Schwalbenberg, der Platanenstraße oder der Ahrendseer Straße in Wandlitz oder Am Waldschlößchen und Am Waldesrand in Basdorf. In Schönerlinde steht immer wieder mal die Mühlenbecker Straße im Fokus, dort wurde unlängst sogar erstmals ein Abschlepper angefordert, da ein Transporter wichtige Zufahrten versperrte.

Überhaupt sollen die neuen Mitarbeiter neben der Verkehrsüberwachung weitere Aufgaben übernehmen und ein Auge auf viele Belange haben. Wenn Bauherrn beispielsweise im Gemeindegebiet ungenehmigt ihre Steine auf dem Gehweg stapeln, dann wäre dies ein Fall für die Sondernutzungssatzung. Nicht beantragte Plakatierungen werden beanstandet, ebenso Container im Straßenbereich. „Bei auffälligen Sachverhalten wie völlig vernachlässigte Straßenreinigung, Pferdeäpfel auf dem Gehweg oder Hundehalter ohne Fiffitüte sind die Mitarbeiter gehalten zu reagieren“, kündigt Ilka Paulikat an.

Ein neues Konzept wurde auch mit der Wachschutz-Firma vereinbart, die schon 2017 das Personal für eine Umweltstreife stellte. So werden die Mitarbeiter nunmehr bei entsprechendem Badewetter selbstständig tätig, um im Wald dafür zu sorgen, dass nicht wild gezeltet wird, Lagerfeuer oder Grills entzündet werden. „Bisher sind uns sehr gute Reaktionen bekannt“, berichtet Ilka Paulikat angesichts der Statistik, die jeweils von der Firma nach jedem Wochenende erstellt wird. Die Hinweise werden nämlich prompt befolgt.