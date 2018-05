Floßverleiher drängt Politiker

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wenn 2019 in Niederfinow das neue Schiffshebewerk an der Havel-Oder-Wasserstraße eröffnet wird, schaut ganz Deutschland auf die Region. Davon geht der Wassertouristik-Unternehmer Ole Bemmann aus, der den Finowkanal-Anrainern rät, den zu erwartetenden Hype zu nutzen. Und dafür endlich loszulegen.

„Das Zögern der Kommunalpolitik mag verständlich sein, aber es bringt niemandem etwas“, findet der Geschäftsmann, der 2005 in der Brandenburger Landeshauptstadt die Firma Huckleberrys aus der Taufe gehoben hat, die auf einen Floßverleih im großen Stil spezialisiert ist. Seine Flotte besteht inzwischen aus 60 Fahrzeugen, die jeweils für acht Passagiere zugelassen und mit einem führerscheinfreien Motor ausgestattet sind. Verleihstationen betreibt Ole Bemmann mittlerweile in Berlin, Potsdam, Neustrelitz, Werder und Beeskow. Huckleberrys soll weiter wachsen: Auf der Liste von Standorten für mögliche Niederlassungen stehen neben Oranienburg, Brandenburg, Halle und Stettin unter anderem auch Schwedt und Niederfinow. „Pro Station werden wir um die 500 000 Euro investieren“, kündigt der Unternehmer an. Allerdings stünden seine Pläne für Barnim und Uckermark unter dem Vorbehalt, dass der Finowkanal durchgängig schiffbar und die Region damit für Wassertouristen anziehenswert bleibt.

Auf die Wasserstraße ist der Unternehmer durch die Lobbyisten des Vereins Unser Finowkanal um Professor Hartmut Ginnow-Merkert aufmerksam geworden, die zum Beispiel auf Symposien und Wanderungen sowie an Stammtischen dafür eintreten, dass der Schleusenbetrieb erhalten bleibt. „Seit ich die Region selbst als Urlauber erkundet habe, bin ich überzeugt davon, dass der Wassertourismus hier enormes Potential hat“, berichtet Ole Bemmann, der mit seiner Frau Andrea und den beiden Familienhunden gerade eine Woche lang auf dem Finowkanal, dem Langen Trödel und dem Oder-Havel-Kanal unterwegs gewesen ist. An Bord des Motorschiffs „Indulgence“ (englisch für „Genuss“, das der ständige Wohnort des Paares ist. Der 17,50.Meter lange und fünf Meter breite Lastkahn verfügt über einen Tiefgang von 1,20 Metern, was vor allem das Befahren des Langen Trödel zu einem Abenteuer werden ließ. Das von einem Acht-Zylinder-Diesel angetriebene Schiff, das ohnehin eher langsam vorwärtskomme, sei da nicht selten sogar von Radlern auf den Uferwegen überholt worden. „Dennoch haben wir einen unvergleichlich tollen Urlaub erlebt“, schwärmt Ole Bemmann. Die über weite Strecken unberührt wirkende Natur punkte mit Kranichen, Reihern und Bibern ... Jede Schleusendurchfahrt biete neue unverwechselbare Erlebnisse, weil die Anlagen technische Denkmäler und damit Unikate seien. „Und die Schleusenwärter sind alle Originale, die viel zu erzählen haben“, berichtet Andrea Bemmmann.

Bis nach Oderberg hat das Paar den Finowkanal befahren, zurück ging es dann aus Zeitgründen über die Havel-Oder-Wasserstraße. Zur veränderten Reiseroute hatte auch der Umstand beigetragen, dass die Hubbrücke Eisenspalterei über dem Finowkanal wegen einer technischen Havarie seit 4. Mai und voraussichtlich bis 1. Juli nur noch einmal täglich, und zwar um 12 Uhr, für die Schifffahrt geöffnet wird.

Sein dienstliches Fazit nach dem privaten Traumurlaub fasst Ole Bemmann so zusammen: „Der Finowkanal lohnt jede touristische Investition, wenn die Schleusen weiter in Betrieb sind.“

Die Bedenken der Kommunalpolitik um die Finanzen seien zwar nachvollziehbar. „Aber da muss viel mehr Druck aufs Land her, das ja für den Wassertourismus verantwortlich ist“, findet der Unternehmer. 2019 seien schließlich Landtagswahhlen. Und 2019 werde auch das neue Schiffshebewerk in Niederfinow eröffnet - was für einen riesigen Trubel sorgen werde. „Um die geballte Aufmerksamkeit für die Region zu nutzen, müssen die Anrainer bald möglichst aus dem Pott kommen. Es wird eine Dachmarke Finowkanal gebraucht“, sagt Ole Bemmann.