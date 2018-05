Junges Grün für traditionsreiche Basdorfer Lage

Hans Still

Basdorf Selbst gebackener Kuchen, Apfelschorle und Wasser, nur die Kaffeemaschine spielte verrückt: Bei der kleinen Einweihung des Basdorfer Karl-Marx-Platzes lief am Dienstag nicht alles wie geschmiert. Der Platz war innerhalb des Wandlitzer Freiraumkonzeptes beräumt und gestaltet worden, um den Anwohnern mehr Lebensfreude zu vermitteln. Gebüsch wurde entfernt, Disteln und Brennnesseln auch, die Fläche planiert, um Sickerflächen für das Regenwasser anzulegen. Außerdem kamen junge Apfel- und Kirschbäume in die Erde, die sogar schon mit Blüten bewundert werden konnten. Allein der Rasen lässt noch zu wünschen übrig, hier hätte es in den vergangenen Tagen regelmäßig Wasser gebraucht. „Rasen säen und zehn Tage lang jeden Tag feucht halten, so haben wir das früher gemacht. Dann wächst das Grün auch an“, wusste während des gemütlichen Treffens mit Anwohnern und Mitarbeitern der Verwaltung der Basdorfer Ortsvorsteher Peter Liebehenschel zu berichten. Er zeigte sich hoch zufrieden mit der 2001 getroffenen Entscheidung, die zwischen 1939 und 1941 als Arbeiterwohnungen der Brandenburgischen Motorenwerke (BraMo) errichteten Wohnungen zu sanieren. Sie gehören mittlerweile zum kommunalen Wohnungsverwaltung der Gemeinde Wandlitz und sind wegen der bezahlbaren Mieten begehrt. „Die Mieter wohnen in der Mitte des Ortes und können alles fußläufig erreichen“, erinnerte Liebehenschel vor den Gästen. Diese ließen sich nicht lange bitten und ergänzten das Konzept mit eigenen Ideen. „Die Bänke sollten hier wieder hingestellt werden, sodass man sich in der Nähe des Denkmals zum Plausch treffen kann“, schlug Elke Schlippke vor. Und eine andere Anwohnerin beklagt das Fehlen einer Wasserentnahmestelle. „So hätte man schön die Bäume angießen können bei dieser Trockenheit“, wurde eingeschätzt. Die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant versicherte den Rentnerinnen Abhilfe und gab die Ideen an die Planerin Manja Woitunik aus der Bauverwaltung weiter. Liebehenschel griff übrigens zur Gitarre, um in der gleißenden Sonne ein Wanderlied anzustimmen.