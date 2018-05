Fernseher für die letzte Lebenszeit

Ellen Werner

Eberswalde „Ich habe den Eindruck, der läuft“, sagt Detlef Zimmermann. Erst am Vortag ist der 61-Jährige angekommen. Er sitzt im Rollstuhl, beim Atmen hilft ihm ein mobiles Gerät. Der Eberswalder, der an Lungenkrebs leidet, ist einer der neun unheilbar kranken Menschen, die derzeit im Hospiz am Drachenkopf leben – und einer der ersten, die dort nun standardmäßig einen Fernseher im Zimmer haben.

Erst vor Kurzem hat der Träger des Hauses, der Evangelische Verein „Auf dem Drachenkopf“ für alle Zimmer die modernen TV-Geräte angeschafft, die in der oberen Zimmerecke hängen. „Das ist eine tolle Sache, nachdem wir fast 14 Jahre existieren“, erklärt Horst Ritter, Geschäftsführer des Vereins, am Dienstag vor dem Besuch aus Potsdam. Einige Vereinsvorstände vom Brandenburgischen Sozialfonds sind gekommen – mit einem Scheck über 5000 Euro. „Das Stammkapital für die Fernseher“, bedankt sich Ritter.

„Bis vor Kurzem haben wir von den Fernsehapparaten gelebt, die dann so da blieben – ein kurioses Durcheinander, wie was in welchem Zimmer eingestellt wird“, berichtet der Pfarrer im Ruhestand weiter. „Es war immer unser Traum, das zu vereinheitlichen.“ Dank der Hilfe des Sozialfonds habe der Verein das insgesamt etwa 8000 Euro teure Wagnis nun angehen können.

„Es ist uns eine große Freude, dass das hier so gut angelegt worden ist“, sagt Sozialfonds-Vorsitzende Christel Langhoff. Der Verein mit Sitz in Potsdam hatte sich 1992 auf Initiative von Regine Hildebrandt, der damaligen Sozialministerin Brandenburgs, gegründet. Bisher wurden vor allem Einzelpersonen unterstützt, sagt Vereinschefin Langhoff. „Wir wollen aber verstärkt soziale Projekte fördern.“

Für das Hospiz eine willkommene Entscheidung. Für seine Arbeit braucht der Verein jährlich wenigstens 90 000 Euro aus Spenden. 131 Bewohner, die hier Gäste genannt werden, hatte das Haus mit den neun Einzelzimmern im vorigen Jahr. Durchschnittlich rund 20 Tage bleiben die Sterbenskranken im Hospiz. „Wir versuchen, sie in dieser Zeit noch ein bisschen zum Leben zu verführen“, sagt Horst Ritter.

Für einen letzten Versuch zur Chemotherapie hätte er sich entscheiden können, berichtet Detlef Zimmermann, der an Lungenkrebs leidet. Im Krankenhaus sei er aber auch gefragt worden, ob das Hospiz eine Alternative für ihn sei. „Ich bin hergekommen, ohne lange zu überlegen“, sagt der Eberswalder. Und er sei überwältigt. „Diese Einrichtung wäre es wert, dass das noch mehr publik gemacht wird.“(wer)