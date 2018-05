Gold für Bernauer Nachwuchs

Hartmut Ott

Rostock Es war das bisher am weitesten entfernte Turnier für die U15-Judoka vom 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau. Sie fuhren zum ISEO-Cup nach Rostock. Insgesamt 49 Vereine, vorwiegend aus den norddeutschen Bundesländern, aber auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg, waren die Teilnehmer an diesem Turnier.

Zum großen Bedauern wurde beim Wiegen bewusst, dass drei der Bernauer Jungs die gleiche Gewichtsklasse erwischt haben und gegeneinander antreten mussten.

Die Bernauer Wettkämpfer Paulina Katzorke (36 kg), Hannes Katzorke (37 kg), Ilja Massarskij (43 kg), Mathis Lange, Jonathan Becker und Fares Ayyoub (alle bis 60 kg) sowie Rafael Kirschke (bis 66 kg) wollten nun wissen, wie in Norddeutschland gekämpft wird.

Paulina musste sich im ersten Kampf gegen Valeria Balzer (PSV Rostock) mit Ippon geschlagen geben, konnte jedoch im zweiten Kampf ihr Können mit einem sauberen O-uchi-gari (Große Innensichel) gegen Alina Streblau (Leipziger Sportlöwen) unter Beweis stellen, was in ihrer Gewichtsklasse den zweiten Platz bedeutete. Im Freundschaftskampf gegen Karina Avagyan (PSV Rostock) konnte sie noch einmal deutliche Akzente setzen und besiegte ihre Gegnerin klar mit Ippon.

Hannes hatte es deutlich schwerer, ins Turnier zu finden, er kam nicht gut mit seinen physisch starken Gegnern klar und verlor beide Kämpfe gegen Glen Knoll (VfL Pinneberg) und Edo Diekmann (Leipziger Sportlöwen) mit Ippon, belegte damit den dritten Platz in seiner Gewichtsklasse.

In der Gewichtsklasse bis 43 Kg sollte es nun das gefürchtete Aufeinandertreffen der drei Bernauer Mathis, Ilja und Jonathan geben. Mathis war schon zum Kampfbeginn so sehr aufgeregt, dass es ihm nicht ausreichend gelang, seine technische Stärke abzurufen. Jonathan siegte gegen Mathis und gegen Ilja sowie gegen Niklas Prehm (SFV Holthusen) jeweils mit voller Wertung. Ilja gewann seine Kämpfe gegen Mathis und Niklas Prehm (SFV Holthusen) mit einem Ko-soto-gake. Gegen den technisch sehr versierten und äußerst aufmerksam kämpfenden Lois Hüpenbecker (PSV Rostock) war kein Kraut gewachsen, der letztendlich in dieser Gewichtsklasse alle vier Kämpfe klar gewann und als Sieger von der Matte ging. Am Ende konnte der zweite Platz für Jonathan und der dritte Platz für Ilja nach Bernau geholt werden.

In der Gewichtsklasse bis 60 Kg dominierte Fares den Kampf sehr lange gegen Domenic Teep (SV Motor Wolgast), lag auch mit einem Waza-ari lange vorn, wurde dann jedoch durch eine Fußfegetechnik mit Ippon für eine Unachtsamkeit bestraft. Auch im zweiten Kampf gegen Linus von Briel (JC Malchin) konnte Fares lange mithalten, musste sich jedoch dann durch eine Yoko-shiho-gatame (Haltegriff) geschlagen geben. Anerkennenswert ist hierbei, dass Fares, der eigentlich noch U13- Kämpfer ist, sich den Judokas in der U15 gestellt hat.

Rafael Kirschke konnte beide Kämpfe klar und sehr dominant für sich entscheiden und holte damit Gold scheinbar spielend nach Bernau.

Und dann gab es noch einmal Gold. Als Bonbon gelang es den Bernauer Judoka, in der Altersklasse U15 den Sieger-Pokal in der Mannschaftswertung mitzunehmen.(hot)