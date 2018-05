Mit Tempo geht’s die Berge hoch

Britta Gallrein

Joachimsthal Strahlender Sonnenschein, eine tolle Laufstrecke durch den Wald und am See vorbei, kräftige Anstiege und einige Verwirrungen auf der Strecke – das war der 39. Werbellinseelauf. 450 Läufer gingen bei dem Rennen, das als Wertungslauf für den Brandenburg-Cup und den Barnimer Sparkassen-Lauf-Cup zählt, an den Start.

„Es hat super viel Spaß gemacht, trotz der anstrengenden Anstiege“, freut sich Frank Walz aus Bernau, der Zweiter über die Sechs-Kilometer-Strecke wurde. Hier setzte sich Mark Rathsmann vom Eberswalder Schwimmverein durch. „Einen Kilometer habe ich noch Marks Hacken gesehen. Und dann kam der erste Berg...“, sagt Walz lachend, der mit seiner Zeit super zufrieden war. Einen Tag später wollte er in Berlin die 25 Kilometer mit Einlauf ins Olympiastadion laufen. „Deshalb habe ich heute hier die kurze Strecke gewählt“, verrät der Bernauer.

Der 17-jährige Mark Rathsmann wählte die kürzere 6-km-Strecke, um Punkte für den Brandenburg-Cup zu sammeln. Er war nicht traurig darüber, nicht auf den „langen Kanten“ gehen zu müssen. „Mir liegen kürzere Strecken sowieso mehr. Diese hier ist sehr anspruchsvoll, da kann man sich richtig verausgaben, das macht Spaß“, findet der Abiturient, der als nächstes großes Ziel den Liepnitzsee-Triathlon anpeilt.

Thomas Oesterling hatte derweil auf der Bühne alle Hände voll zu tun. 85 Siegerehrungen musste der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Eberswalder Sportclub vernehmen. Da ging es im Akkord aufs Treppchen. „Es ist natürlich viel zu tun, aber wir freuen uns auch, dass wir mit dem Lauf so erfolgreich sind“, sagt Oesterling. Denn der stand vor vier Jahren schon vor dem Aus. Der Veranstalter Medizin Eberswalde wollte nicht mehr weiter machen. Doch dann fanden sich nach einer Fusion zum Eberswalder Sportclub doch ein paar Ambitionierte, die den landschaftlich reizvollen Lauf weiter machen wollten. „Mit 180 Läufern haben wir damals angefangen. Jetzt sind wir bei 450 – das ist super“, freut sich Oesterling. Rund 20 fleißige Helfer unterstützen ihn.

Dass Laufen etwas für alle Altersklassen ist, beweisen der 80-jährige Harald Schulz und der drei Jahre jüngere Dieter Börnecke aus Königs Wusterhausen, die sich an die sechs Kilometer gewagt haben. Waren die satten Anstiege kein Problem? „Ach nein, gar nicht. Wir bereiten uns ja hiermit auf den Rennsteiglauf vor“, berichtet Harald Schulz. Den will er dieses Jahr wieder absolvieren. „Das ist dann mein 36ster“, sagt der Rentner stolz. Nach dem Motto: Wer rastet, der rostet, laufen die beiden rund 20 Kilometer pro Woche. „Dazu kommen dann natürlich noch das Schwimmen und Radfahren“, ergänzt Harald Schulz.

Auch der Schönower Horst Rühl absolvierte die schwere 6-Kilometer-Strecke mit gewohnt guter Laune – und mittlerweile 89 Jahren. „Nächstes Jahr möchte ich hier gerne nochmal laufen, wenn es geht. Und dann sehen wir weiter“, sagt der unermüdliche Läufer. Mit seiner Zeit von 59:04 Minuten wurde er übrigens nicht Letzter.

Die rote Laterne nämlich bekam Aaron Röw – unter sehr unglücklichen Umständen. „Ich bin statt der sechs die zwölf Kilometer gelaufen“, schnauft er im Ziel. „Das war nicht gut ausgezeichnet, ich bin einmal falsch abgebogen und erst nach neun Kilometern hat mich jemand darauf hingewiesen, dass ich falsch bin. Auf 12 Kilometer war ich nicht eingestellt, zum Schluss war es eine Quälerei und jetzt bin ich auch echt fertig“, lässt er sich erst mal ins Gras fallen.

Mit der Auszeichnung hatten einige Probleme. Auch Robert Langkowski (MJ U20) aus Bernau hat sich verlaufen. „Ich war eigentlich Vierter über die sechs Kilometer. Ärgerlich, dass ich einmal falsch abgebogen bin und nochmal zurück laufen musste.“ Thomas Oesterling gelobt Besserung. „Da müssen wir beim nächsten Mal nochmal genauer hinsehen.“

Nicht verlaufen hatte sich Gerrit Wegener. Der Berliner war über die 28-Kilometer Strecke nicht zu schlagen, lief einen Start-Ziel-Sieg mit satten zehn Minuten Vorsprung vor der Konkurrenz. „Es war super anstrengend, aber auch total schön, mit Blick auf den See. Und unterwegs standen zum Glück immer wieder mal Leute, die einen angefeuert haben“, freut er sich. Wie man so schnell wird? Sechs- bis achtmal pro Woche schnürt der Architekt die Laufschuhe, reißt 120 bis 150 Kilometer pro Woche ab.

Über Platz zwei freute sich riesig der Bernauer Michael Tschendel, der Denis Gehde vom SV Berlion-Buch auf Platz drei verwies. „Zwei Kilometer vor dem Ziel hab ich Denis wieder eingeholt und dachte, den schaff ich noch“, berichtet er lachend. Das hat ja geklappt.