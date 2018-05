Kriminalität: Gefühltes und reales Risiko

Straftäter in Handschellen – doch insgesamt gibt es weniger Kriminalität in Deutschland. © Foto: dpa/Sven Hoppe

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Es ist ein Widerspruch: Die Zahl der Straftaten sank im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Andererseits geben 41 Prozent der Deutschen an, sie fühlten sich im öffentlichen Raum unsicherer als noch vor fünf Jahren. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen.

Warum fühlen sich die Menschen verunsichert, obwohl Deutschland laut Kriminalstatistik im vergangenen Jahr sicherer geworden ist?

Bundesinnenminister Horst Seehofer bot am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen für 2017 zwei Erklärungen an. So hätten die Deutschen bei der Zuwanderungswelle 2015/2016 einen „Kontrollverlust“ der Bundesregierung erlebt, der beim Sicherheitsgefühl immer noch nachwirke. Außerdem: Wenn der Staat wie während der G20-Demonstrationen in Hamburg rechtsfreie Räume zulasse, führe das ebenfalls dauerhaft zur Verunsicherung. Weniger dramatisch bewertet der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Länder, Holger Stahlknecht (CDU) aus Sachsen-Anhalt, den Widerspruch. „Die gefühlte Sicherheit der Menschen ist immer schon schlechter gewesen als die objektive Lage“, sagte er. Eine Rolle spiele dabei auch der „politisch-journalistische Verstärker-Kreislauf“, der stets nach spektakulären Gewalttaten in Gang komme. Die Schere zwischen tatsächlicher und gefühlter Lage sei derzeit jedenfalls „so groß wie noch nie“.

Woher stammen die Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik?

Sie wertet Straftaten aus, die bei der Polizei angezeigt wurden. Sie beleuchtet aber nicht das Dunkelfeld. Vermutungen, dass dieses drei- bis viermal größer sei, wies Seehofer zurück. Darüber gebe es keine verlässlichen Angaben, sagte er.

Hat die Verunsicherung der Menschen Auswirkungen auf ihr Verhalten im Alltag?

Ja. In einer Umfrage des Instituts Infratest Dimap gab ein Fünftel der Befragten an, häufiger als früher darauf zu achten, möglichst wenig Bargeld bei sich zu tragen. Gut ein Drittel vermeidet es häufiger, abends bestimmte Plätze oder Parks zu betreten. Und fast die Hälfte überlegt es sich gründlicher als zuvor, nachts öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Passt die insgesamt positive Entwicklung vom vergangenen Jahr zum langjährigen Trend?

Sie passt insofern dazu, dass Deutschland in den vergangenen Jahren nach einem Kriminalitätshoch in den frühen 1990er-Jahren deutlich sicherer geworden ist. Die Zahl schwerer Körperverletzungen ging von 155 000 vor zehn Jahren auf etwa 137 000 im vergangenen Jahr zurück. Noch deutlicher sank im gleichen Zeitraum die Zahl schwerer Diebstähle, nämlich von rund 1,2 Millionen auf zuletzt etwa 900 000. Die Entwicklung verlief jedoch nicht ohne Sprünge – so wurden in den Jahren 2015/2016 sowohl mehr schwer Diebstähle als auch mehr Einbrüche angezeigt als in den Vorjahren. Die Ausreißer nach oben sind nun aber wieder aufgefangen.

Wie will die Politik die verbreitete Verunsicherung bekämpfen?

Seehofer wollte gar nicht erst den Eindruck entstehen lassen, dass sich die Bundesregierung wegen der neuen Zahlen zurücklehne. „Es bleibt viel zu tun“, sagte er. Er lobte den Koalitionsvertrag, der Bund und Ländern nicht nur 15 000 zusätzliche Polizistenstellen zusichere, sondern auch einen Ausbau der Videoüberwachung vorsehe. Die Polizei müsse darüber hinaus mehr Befugnisse erhalten. Beim Vorgehen der Ermittler dürfe es keinen Unterschied machen, ob Täter „am Telefon, per SMS oder über internetbasierte Messengerdienste kommunizieren“. Hintergrund: Bei Messengerdiensten wie WhatsApp und Telegram sind die Zugriffsmöglichkeiten des Staates erschwert.

In welchen Bereichen sind die Zahlen entgegen dem allgemeinen Trend gestiegen?

Im vergangenen Jahr gab es knapp ein Zehntel mehr Drogendelikte als im Jahr zuvor. Bei der politisch motivierten Kriminalität bereiten von Islamisten verübte Körperverletzungen die größten Sorgen. Der Bericht nennt 80 Fälle, was einer Zunahme um 150 Prozent entspricht. Gestiegen ist ebenfalls die Zahl der Straftaten gegen das Waffengesetz (plus 10,3 Prozent). Laut Kriminalstatistik rüsten deutsche und nichtdeutsche Tatverdächtige zu etwa gleichen Teilen auf.

Gibt es regionale Besonderheiten?

Als Kriminalitätsmetropole hat Frankfurt am Main Berlin inzwischen abgelöst. Dazwischen hat sich Hannover geschoben. In Brandenburg sank die Zahl angezeigter Straftaten nur leicht um 5,8 Prozent. Die Aufklärungsquote liegt mit 55,3 Prozent etwas unter dem Bundesschnitt von 57,1 Prozent.