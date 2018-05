Märkische Kartoffelsuppe fürs Stettiner Picknick

Dietrich Schröder

Potsdam/Stettin (MOZ) Polen ist seit Jahren eines der wichtigsten Herkunftsländer für den Tourismus in Brandenburg. Allerdings gab es zuletzt einen Abwärtstrend, den die Experten nicht zuletzt auf das Attentat auf den Berliner Weihnachtmarkt und weitere terroristische Anschläge in Deutschland zurückführen.

Als „kleinen Wermutstropfen“ hatte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber dies bezeichnet, als im März bekannt wurde, dass polnische Touristen 2016 (neue Zahlen liegen noch nicht vor) hierzulande elf Prozent weniger Übernachtungen gebucht hatten als im Jahr zuvor. „Wir hoffen, dass die Skepsis wieder einer realistischen Einschätzung weicht“, fügte der Sozialdemokrat seinerzeit hinzu.

Um den Trend entgegenzuwirken, wollen Gerber und sein Amtskollege Jörg Vogelsänger an diesem Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes mit Hand anlegen. Denn Brandenburg ist in diesem Jahr Partnerland des Volksfestes „Picknick an der Oder“, bei dem sich Hunderte polnische und ausländische Tourismusanbieter auf der Oderpromenade in Stettin vorstellen. Das Besondere dieser Tourismusbörse besteht darin, dass sie direkt auf der Oderpromenade stattfindet und mit zahlreichen kulturellen und kulinarischen Angeboten gemixt ist.

Die ersten Portionen der märkische Kartoffelsuppe, die vom Eisenhüttenstädter Koch Torsten Kleinschmidt zubereitet (und hoffentlich nach polnischem Geschmack auch etwas stärker gewürzt) wird, wollen die Minister nach der Eröffnung am Sonnabend um 14 Uhr ausgeben.

Die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und der Verband pro agro präsentieren touristische Angebote aus der Mark. Im Zentrum soll die Landpartie mit ihrem Jahresthema „Handgemacht – mit Lust & Liebe. Genuss made in Brandenburg!“ stehen. Mit dabei sind auch das Landespolizei-Orchester und die Uckermärkischen Bühnen aus Schwedt. Für Brandenburger, die als Besucher zu dem zweitägigen Picknick nach Stettin fahren, dürften freilich die polnischen Angebote von noch größerem Interesse sein.