Mit Dudelsack und Geige

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Dudelsack, Geige und Gitarre, das genügt dem jungen Trio, um einen Saal zum Tanzen zu bringen. Lea Oppelt (19), Jenny Plötz (18) und Marcus Fabian (19) sind drei leidenschaftliche Hobbymusiker, die zusammen die Band „HoPp“ gegründet haben. Sie hat sich dem tanzbaren Bal Folk verschrieben. Bal Folk bezeichnet im Französischen etwa dasselbe wie der deutsche Begriff Volkstanzabend, ist dabei aber moderner und temperamentvoller – entstanden in der studentischen Folk-Revivel-Zeit der 1970er Jahre.

Marcus, Lea und Jenny kennen sich aus der gemeinsamen Schulzeit in Fürstenwalde und machen schon länger Musik. „Angefangen hat alles mit einem Musikprojekt in der Schule. Das hat uns so gefallen, dass wir weiter gemacht haben“, erzählt Marcus. 2016 haben sie die Band gegründet. Inzwischen haben sich die drei in Angermünde wiedergefunden. Fabian studiert in der HNE Eberswalde, Jenny macht Abitur am Einstein-Gymnasium und Lea lernt an der Ergotherapieschule. Im Jugendkulturzentrum Alte Brauerei haben sie Platz zum Proben gefunden. „Wir können den Bandraum nutzen und haben hier ideale Bedingungen“, schwärmt Marcus.

Er spielt seit seiner Kindheit Dudelsack, hat sich alles allein beigebracht. Die Instrumente sind individuelle Anfertigungen. Lea Oppelt hat klassischen Geigenunterricht genossen und gibt nun der Folk-Musik Pfiff mit irischer Note. Auch Gitarristin Jenny Plötz hat sich in verschiedenen Stilrichtungen ausprobiert, von Punk mit E-Gitarre bis zur Akkustik-Gitarre und Folk.

Mittlerweile komponieren die drei viele Lieder selbst, spielen aber auch traditionelle Tanzstücke. Sie bespielten schon viele Konzerte, waren auf Folkfestivals dabei und brachten in der Berliner Wabe über 200 Leute zum Tanzen. „Wenn das Publikum richtig mitgeht, ist es das Größte und völlig egal, ob der Saal groß oder klein ist“, schwärmt Marcus. Jetzt will „HoPp“ auch die „Braue“ zum Brodeln bringen und sich mit einem Konzert für die Unterstützung revanchieren. Am 1. Juni spielen sie hier ab 20 Uhr auf. Vorher geben sie ab 18.30 Uhr für alle, die es lernen wollen, einen Tanzworkshop. „Bal Folk ist ganz leicht zu lernen. Da kann jeder mitmachen. Es gibt Kreis- und Kettentänze und Paartänze“, erklärt Marcus. Zur Unterstützung haben sie sich eine befreundete Band eingeladen, die „Familie Gerstenberg“ aus Frankfurt. Und wer will, kann selber Instrumente mitbringen. „Nach dem Konzert ist beim Bal Folk traditionell Session, da kann jeder nach Herzenslust Musik machen oder tanzen.“