Fördersegen für die Stadt Seelow

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Mai wird für die Kreisstadt ein wahrer Wonnemonat. Gleich zwei Förderbescheide werden übergeben. Damit können die seit Jahren geplanten Investitionen am Seelower Bahnhof sowie am Sportplatz in der Robert-Koch-Straße in Angriff genommen werden.

Kenner der Baubranche bedauern es seit Jahren: Der Seelower Bahnhof hat eine gute Bausubstanz. Doch das 1876 eingeweihte und seit Längerem leer stehende Gebäude verfällt zusehends. Selbst ernannte Graffiti-Künstler haben das Haus überall beschmiert. Seit drei Jahren steht die Sanierung des Gebäudes in den Beratungen der Fachausschüsse der Stadt ganz obenan. Am Sonntag nun wird ein wichtiger Meilenstein gelegt: Die Staatssekretärin im Europa- und Justizministerium, Anne Quart, übergibt der Stadt einen Förderbescheid in Höhe von 1,6 Millionen Euro. „Das Vorhaben wird mit Interreg-Mitteln gefördert“, erklärt Bürgermeister Jörg Schröder. Da die Förderperiode von 2014 bis 2020 geht, wurden die Seelower mehrmals vertröstet. 2016 waren der Antrag gestellt und 2017 die Eigenmittel im Haushalt der Stadt eingeplant worden. Doch die Bewilligung über die Euroregion zog sich hin. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt starten können“, sagt Schröder. „Denn der Bahnhof ist immer eine Visitenkarte der Stadt.“ Man könne nicht auf der einen Seite den Erhalt von Strecken fordern und auf der anderen die Augen vor den Zuständen des Bahnhofsgebäudes verschließen.

Seit Jahren wirken die Stadtverordneten und die Verwaltung dafür, dass sich der Bahnhof wieder ansprechend zeigt. 2013 war die löchrige Straße komplett erneuert worden – ebenfalls dank Fördermittel. 2009 war die Sanierung geplant worden. Schon damals mussten die Seelower einen langen Atem haben.

Im Rahmen der Aktionen zum Museumstag wird nun am Sonntag um 10 Uhr der Bescheid für das Projekt im Rahmen des Förderpakets „Stätten der Erinnerung“ übergeben. Erst danach kann die Stadt mit der Umsetzung des Vorhabens beginnen.

Das Planungsbüro Jens Ripp aus Seelow hat Pläne erstellt, was sich verändern soll. Fest steht, dass im unteren Bereich der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow eine Ausstellung zum Thema Krieg und Folgen für die Zivilbevölkerung einrichten wird. Mehrmals hat der Verein dort schon eine Ausstellung gestaltet, die nächste gibt es am Sonntag.

„Für die anderen Bereiche des Bahnhofes wollen wir mit künftigen Partnern noch die Details besprechen“, erklärt Schröder. Die Stadt möchte in dem großen Backsteinbau auch den Bereich Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Tourismus unterbringen. „Nicht nur für Seelow, sondern auch für die Partner Seelow-Land und Neuhardenberg“, betont Schröder.

Vorgesehen sei auch, eine Imbissversorgung anzubieten. Wo genau sie etabliert wird, das soll nach der Übergabe des Förderbescheides geklärt werden. Integriert werden sollen auch die Anbauten, die zu DDR-Zeiten an den Klinkerbau „gepappt“ worden sind.

Den zweiten Förderbescheid übergibt Agrarminister Jörg Vogelsänger am 17. Mai am Sportplatz in der Robert-Koch-Straße. Seit Jahren steht dort die Sanierung des gesamten Sanitärbereiches an. 2003 hatten die Victorianer in Eigeninitiative die Fassade und Räume gestaltet. Nötig sind jedoch jetzt grundlegende Modernisierungsarbeiten. 880 000 Euro fließen aus dem Leader-Programm, dessen Mittel über die Lokala Aktionsgruppe Oderland (LAG) vergeben werden. „Auf diesem Sportplatz finden 260 Spiele im Jahr statt. Es herrscht dort sehr viel Betrieb“, macht der Bürgermeister die Bedeutung des Platzes deutlich. „Die Teams kicken nicht nur, sondern duschen auch. Es ist viel zu erledigen.“ Auch für diese mit Fördermitteln geplante Investition sind Eigenmittel im Haushalt festgeschrieben.