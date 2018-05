Mann erbeutet vierstellige Geldsumme

MOZ

Ahrensfelde (ekö) Die Polizei sucht einen Mann, der bereits am 28. Dezember 2017 im Ahrensfelder Ortsteil Blumberg eine vierstellige Geldsumme von einer Rentnerin erbeutet hat.

Der Täter rief die Frau an und gab sich als ihr Sohn aus. Er bat die Frau um einen kurzfristigen Kredit für den Kauf eines Hauses. Weil er angeblich keine Zeit hatte, das Geld in der Birkholzer Straße abzuholen, nahm ein Bekannter die Summe am Nachmittag in Empfang.

Wer den Mann kennt, diesen gesehen hat oder weiß, wo sich dieser aufhält, meldet sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03338-3610 bei der Polizeidienststelle in Bernau. Jede andere Dienstelle nimmt ebenso Hinweise entgegen.