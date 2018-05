Kinderkleidung für kleines Geld

Christina Sleziona

Eberswalde Preisfüchse, die es leid waren, tatenlos mitanzusehen, wie ihre Kinder in die Höhe sprießen, nutzten jüngst den Frühlingsflohmarkt, um ihren Bedarf an Kinderkleidung und Spielzeug auf Vordermann zu bringen. Auf dem Innenhof des Bürgerbildungszentrums boten über 20 Haushalte ihre aussortierten Waren für Kleinkinder bis Grundschüler an. Der Frühlingsputz zeigte auch bei den Freundinnen Daniela Pruß und Diana Lentz, die sich einen Stand teilten, einen ordentlichen Überschuss an Kinderkleidung auf. Seit der Geburt ihrer Tochter habe sich so einiges angesammelt, erklärt Daniela Pruß mit Blick auf den großen Kleiderstapel vor ihr. Neben Baby-Strampler bot sie auch kurze Hosen, Leggins, Hello Kitty Tops und Sommerschuhe für Mädchen bis Größe 62 an. „Es wäre viel zu schade gewesen, die guten Sachen einfach wegzuschmeißen“, erzählt sie. Behalten mache wiederum auch keinen Sinn. Ihre Freundin Diana Lentz stimmt ihr zu. Auch für sie ist der Flohmarkt eine gute Gelegenheit, die alten T-Shirts, Hosen und Schuhe ihres bereits herausgewachsenen Sohnes anzubieten.

Von der strahlenden Sonne angelockt, schlenderte auch Sabine Lange mit ihrem elf Monate alten Sohn Matthias auf der Suche nach Schnäppchen über den Frühlingsflohmarkt. Ausschau hielt sie vor allem nach Sommermützen für den Kleinen. Dass die Ware bereits gebraucht ist stört sie nicht, im Gegenteil: „Kinder wachsen in dem Alter schnell. Es lohnt sich gar nicht Neuware zu kaufen, wenn andere Mütter ihre Kleidungsstücke loswerden möchten“, gibt sie zu bedenken.

Auch für Spielzeug für den neugierigen Sohnemann ließ sie sich vor Ort gern inspirieren. Eine Art Fachmann moderner Spielzeugkultur fand man wohl im zehnjährigen Standverkäufer Leander, der seine alten Spielzeuge und die seiner drei jüngeren Geschwister zum Verkauf anbot. Wie viel er von den Einnahmen letzten Endes selbst behalten durfte, musste er noch mit seiner Mutter klären. Für ihn stand jedoch der Spaß im Vordergrund und den hatte er reich-lich.(sle)