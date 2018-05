Amtsstart mit 48 Stunden Freude

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem 750 Meter langen Festumzug, Riesenrad, Tauziehen, Trödelmarkt und jeder Menge Künstlern auf vier Bühnen verspricht das Stadtfest vom 25. bis 27. Mai ein Jahreshöhepunkt zu werden. Bürgermeister Matthias Rudolph hat dort einen der ersten öffentlichen Auftritte seiner noch jungen Amtszeit.

„48 Stunden Fest, Freude und gemütliches Beisammensein mit den Fürstenwaldern“ – besser, sagt Matthias Rudolph, könnte seine Amtszeit als Bürgermeister gar nicht beginnen. Am Dienstag hatte er zu seinem ersten Pressegespräch in seine Diensträume in der Stadtverwaltung eingeladen. Auf dem ausladenden Holzschreibtisch steht ein frisch gedrucktes Namenskärtchen; am Aktenschrank lehnen Plakate, die für das Stadtfest werben.

Am 25. Mai wird das bunte Frühlingswochenende von Rudolph eröffnet. „Ich bin froh, dass sich viele lokale Künstler angekündigt haben“, sagt er. Die Fürstenwalder und Frankfurter Sängerinnen Denise Blum und Undine Lux, örtliche Straßenkünstler und Tanzgruppen werden insgesamt vier Bühnen auf dem Markt, am Dom vor der Kulturfabrik, in der Mühlenstraße und auf der Spreewiese bespielen. Jan Preuß organisiert und moderiert einen Show-Mix mit regionalen Talenten.

Dazu gesellen sich an allen drei Festtagen bundesweit populäre Künstler wie Popsängerin und TV-Castingshow-Teilnehmerin Sarah Lombardi, Sängerin und Gitarristin Kerstin Ott sowie Falco-Double Hans-Peter Gill mit der Show „The Spirit of Falco“. 100 000 Euro hat die Stadt, weitere Tausende Euro haben Sponsoren in das Fest investiert.

Von vielen Fürstenwaldern schmerzlich vermisst und deshalb – wie vorgesehen alle fünf Jahre – wiederbelebt wird der große Festumzug. „30 Gruppen und Vereine beteiligen sich; mit über 750 Teilnehmern wird der Umzug mindestens 750 Meter lang“, sagt Organisator Marian Kämpfe von der Agentur „How2Event“. Kinder und Erwachsene sollen tanzend vom Markt zur Spreewiese ziehen, die Feuerwehr reiht sich mit drei Fahrzeugen in den Zug ein.

Ebenfalls auf der Spreewiese werden am Sonnabend die Highland-Games eröffnet, bei denen sich erstmalig auch 15 Sportvereine beim Tauziehen abwechselnd gegenüberstehen. Einen guten Blick auf den Trubel, kündigt Rudolph an, gäben die dort ebenfalls angebotenen Kanalfahrten auf der Spree.

21 Essens- und Getränkestände dazu 25 Händler und Fahrgeschäfte haben ihr Kommen zugesagt. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Robert Kaul, Fachgruppenleiter Kultur und Sport. Anziehungspunkt für Familien dürfte nicht nur das 33 Meter hohe Riesenrad sein, das es nach einem Jahr Pause wieder auf den Domplatz geschafft hat. Mit Bewegungsspielen, und einem Zirkuszelt lockt, ebenfalls am Dom, das Kinderfest Füwaldini.

Zum letzten Mal, kündigt Robert Kaul an, wird beim diesjährigen Stadtfest die Preis- und Spendenaktion „Der Koffer zum Glück“ durchgeführt. Im DER-Reisebüro in der Fürstengalerie sind ab sofort Teilnehmer-Lose erhältlich.

Den im Zusammenhang mit dem hohen Müllaufkommen im Stadtgebiet vom Ordnungsamt angekündigten Müllberg als Stadtfest-Schocker wird es nicht geben. „Das wäre wohl nicht angebracht“, räumt Matthias Rudolph ein. Präsenz zeigen Ordnungsamt und Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung des Landkreises (KWU) dennoch an einem Stand auf dem Marktplatz, den sie sich mit Jens Mörsel, verantwortlich für das Bürgerbudget, teilen. „Noch bis 30. Juni können Vorschläge eingereicht werden; aktuell liegen 25 vor“, teilt er mit.

Von seinem Dienstzimmer aus wird Bürgermeister Matthias Rudolph in drei Wochen das bunte Treiben auf Marktplatz beobachten können. Aber er mische sich lieber unter die Leute, sagt er und verweist auf seine Bürgersprechstunde ab nächsten Dienstag im Foyer des Alten Rathauses.