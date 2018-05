„Das Kind Europa braucht Sie, um es zu verteidigen“

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) 44,5 Prozent von 469 Bürgern aus dem Raum Erkner und Fürstenwalde haben auf die Frage, ob die Beschlüsse des Europäischen Parlaments wichtig sind, in einem Fragebogen ihr Kreuz bei „Vielleicht oder eventuell“ gesetzt. 28,6 Prozent bezeichneten die Beschlüsse als „nicht wichtig“, 26,2 Prozent als „wichtig“. Auf die Frage, ob Interesse besteht, über die Europäische Union (EU) in verständlicher Form informiert zu werden, antworteten 34,3 Prozent mit „Ja“, 33,9 Prozent mit „Nein“ und 31,8 Prozent mit „Vielleicht“. Ein ähnlich diffuses Bild ergab sich bei einer Reihe von anderen Fragen.

Die Bögen hatte die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) seit der Weihnachtszeit verteilt. Sie waren Teil eines Projekts mit dem Titel „Europa, tut gut!?“, das die Gefas im Auftrag der EU mit Partner-Organisationen aus Italien, Griechenland und Tschechien durchgeführt hat. Ziel: Hintergründe der weit verbreiteten Europa-Skepsis erfassen und reflektieren, um in eine konstruktive Debatte einzutreten. Am Dienstag wurden die Ergebnisse der deutschen Fragebogen-Aktion im Rahmen eines Workshops vorgestellt. Als Gastredner hatte die Gefas den Vertreter Brandenburgs im Europäischen Parlament, Christian Ehler (CDU), eingeladen.

Der Christdemokrat schilderte in seinem Grundsatzreferat, zu dem Grünheides Jugendkoordinator Martin Wiegold auch eine Gruppe von aus Grünheide stammenden Neuntklässlern des Docemus-Gymnasiums mitgebracht hatte, die unauffälligen, aber tiefgreifenden Verbesserungen, die die Europäische Union gebracht habe. Am Beispiel seiner eigenen Vorfahren legte er dar, dass es Auslandsreisen in früheren Generationen vor allem zu einem Anlass gab: in Kriegen. Dass Europa jetzt in der Krise sei, liege vielleicht auch daran, dass es zu gut funktioniere, vieles selbstverständlich geworden sei. „Wann geht ein Bürger zum Bürgermeister?“, fragte Ehler rhetorisch und gab die Antwort: „Wenn ihm etwas nicht passt.“ Nach einer Fragerunde zu seinem Referat, in der es mehrere kritische Fragen zum Verhältnis der EU zu Russland gab, beschwor Ehler seine Zuhörer, sich für Europa zu engagieren und zu den Wahlen zu gehen. „Das Kind Europa braucht Sie, um es zu verteidigen.“ Mit Blick auf die Entwicklung in Polen sagte Ehler, das Sanktionsverfahren der EU sei „ein menschheitsgeschichtliches Experiment“; in früheren Zeiten hätte ähnliches sehr wahrscheinlich zu Krieg geführt.

Die Spannungen innerhalb der EU und speziell mit Polen hatte Gefas-Chef Siegfried Unger auch schon angesprochen, als er in seiner Einleitung davon berichtete, dass die Zusammenarbeit mit polnischen Partnern an der Frage der Aufnahme von Asylbewerbern zerbrochen ist. Dass im Verhältnis europäischer Partner untereinander Solidarität gelegentlich auf Konkurrenz trifft, wurde in einem kurzen Moment deutlich: Als nämlich der Vertreter der italienischen Partner, der Südtiroler Stefan Hofer, vom Fachkräfte-Mangel in seiner Heimat sprach und die anwesenden Jugendlichen einlud, erhob sich sofort ein Raunen im Saal: „Die bleiben hier!“

Tim Bargstädt, einer der Grünheider Neuntklässler, zeigte sich von Ehlers Auftritt angetan. Seine Meinung zur Europäischen Union fasste er in kurze Worte: „Für mich hat sie Vorteile.“