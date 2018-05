Stadtvertreter beschließen Mustersatzung

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten verabschiedeten in der vergangenen Woche mit deutlicher Mehrheit eine Mustersatzung für die städtischen Gesellschaften. Dem war eine kontroverse Debatte vorangegangen. Bislang war die Zusammenarbeit zwischen Hauptgesellschafter und Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften unterschiedlich geregelt. Ein besonderer Streitpunkt war in der Debatte: Wer entscheidet über die Geschäftsführerverträge?

CDU-Fraktionschef Ulrich Junghanns warb für eine verpflichtende Regelung, dass der Gesellschafter stets im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entscheidet. „In den städtischen Gesellschaften liegt ein großes wirtschaftliches Risiko und zugleich Chancenpotential“, betonte er. Mit beidem müsse verantwortungsvoll umgegangen werden. Junghanns plädierte dafür, den Aufsichtsrat von Anfang an pro aktiv in die Entscheidungen des Gesellschafters einzubeziehen. Letztlich sollte die Verantwortung jedoch beim Gesellschafter liegen. Im Konfliktfall sei der Gesellschafter jedoch nicht gut beraten, zu versuchen, gegen den Willen des Aufsichtsrates, wie auch umgekehrt dieser gegen den Gesellschafter, sich durchzusetzen. Sollte so eine Konfliktsituation eintreten, könnten jedoch die Stadtverordneten einen „Heilungsprozess“ durch Kompromisssuche einleiten. OB René Wilke (Linke) und OB a.D. Martin Wilke (parteilos), der die Beschlussvorlage noch eingebracht hatte, unterstützten diese Mustersatzung.

Wolfgang Neumann (Linke) plädierte, den Aufsichtsräten die endgültige Entscheidungskompetenz bei der Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern zuzugestehen. Er verwies auf eigene Erfahrungen als Aufsichtsratsvorsitzender bei den Stadtwerken. Dort, aber auch in anderen städtischen Gesellschaften, würden die Aufsichtsräte gute Personalentscheidungen treffen.

„Der Aufsichtsrat berät unter anderem über alle Beschlüsse des Gesellschafters und gibt dem Gesellschafter eine Beschlussempfehlung Damit ist der Aufsichtsrat in die Entscheidung eingebunden“, betonte Martin Wilke im Vorfeld der Sitzung. Weitergehende Regelungen über die Einbeziehung des Aufsichtsrates könnten im Public Corporate Governance Kodex verankert werden. Dies sei Regelwerk zur verantwortungsvollen Führung öffentlicher Unternehmen.(hk)