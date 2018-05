Gedenken am sowjetischen Ehrenmal

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am sowjetischen Ehrenmal hat am Dienstagnachmittag eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges stattgefunden. „Es ist wichtig, den Tag der Befreiung für immer in Erinnerung zu behalten“, betonte Bürgermeister Frank Balzer, der mit dem Stadtverordnetenchef Peter Müller (beide SPD) einen Kranz niederlegte. An der Gedenk-Aktion am Ehrenmal beteiligten sich zahlreiche Bürger.

„Ich habe durch den Krieg meine Heimat verloren“, verrät Helga Walaschek, geboren im Memelgebiet, das zu Ende des zweiten Weltkrieges von der Roten Armee erobert worden ist. „Dieser Tag darf niemals in Vergessenheit geraten“, sagt Frank Karls (56), dessen Großvater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Die Russlanddeutsche Anna Sirotkina (20) war eine der jüngsten Besucher: „Ich komme jedes Jahr her, um den gefallenen Soldaten zu gedenken.“ An der Grabstätte von 4000 sowjetischen Kriegsgefangenen im I. Wohnkomplex sollen bald an gleicher Stelle die Namen von 3000 Opfern veröffentlicht werden. „Dazu laufen derzeit Gespräche mit dem Land und der Russischen Botschaft“, bestätigt Bürgermeister Frank Balzer.

In der Lindenallee und auf dem Platz des Gedenkens sind nach Polizeiangaben am Dienstag geschichtsrevisionistische Flyer gefunden worden, in denen der 8. Mai 1945 als „Befreiungslüge“ bezeichnet wurde. Der Staatsschutz ermittelt.

Auch am Sowjetischen Ehrenmal in Müllrose hat am Dienstag eine Gedenkveranstaltung stattgefunden.(cb)