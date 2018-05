Bauplätze sind knapp

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Rund 140 Bauparzellen könnten aus Sicht der Stadtverwaltung in den Beeskower Ortsteilen entwickelt werden. Sofort bebaubar sind davon rund 60. Für die anderen müssten zahlreiche Planungen geändert werden. Das erklärte die Verwaltung am Dienstag vor dem Ortsteilausschuss.

Seit 2013 sucht die Beeskower Stadtverwaltung verstärkt nach Bauland. Denn trotz sinkender Einwohnerzahlen sind die ausgewiesenen Baugebiete in der Kreisstadt praktisch belegt, die meisten Baulücken geschlossen. Viele junge Familien suchen dennoch weiter Bauland. „Rund 80 Prozent der Bauherren wollen in der Stadt bauen, 20 Prozent in den Ortsteilen“, schätzt Steffen Schulze ein, der in der Verwaltung für die Liegenschaften zuständig ist. Gerade in den Ortsteilen ist das Angebot an Bauparzellen aber begrenzt. Die Verwaltung, so die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bartelt, will die gewachsenen Strukturen der Dörfer erhalten. Gebaut werden soll also möglichst im Innenbereich und an Straßen, an denen bislang nur auf einer Seite Häuser stehen. Komplette neue Wohngebiete, so Kerstin Bartelt, seien nur schwer in die Orte zu integrieren.

In Krügersdorf, so schätzt die Verwaltung, könne man rein rechtlich sofort fünf Parzellen bebauen. Für die anderen aus Sicht der Verwaltung vorstellbaren Baugebiete müsste der Flächennutzungsplan geändert, ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das ist aber nicht absehbar, weil Grundstückseigentümer kein Interesse am Verkauf oder einer Bebauung haben. Ähnlich ist es in Oegeln. Eine Parzelle sei direkt bebaubar. Nach umfangreichen Planänderungen wären gut zwanzig weitere Baustellen möglich.

Etwas anders die Lage in Radinkendorf. Auch dort wird das auf 37 Bauparzellen geschätzte Potential zwar nicht ausgeschöpft werden, doch zu den neun sofort bebaubaren Parzellen kommen schnell weitere hinzu. Im April haben die Stadtverordneten den B-Plan für das Wohngebiet Radinkendorf Süd beschlossen. 12 600 Quadratmeter gelten jetzt als allgemeines Wohngebiet. Wie viele Häuser dort genau entstehen, ist offen. Viele neue Wohnhäuser entstehen im Bungalowstil, dafür werden größere Grundstücke gewünscht und benötigt als bisher. In Schneeberg sieht die Stadt Platz für 22 weitere Bauparzellen, die auch alle direkt bebaubar sind. Einige sind schon an Interessenten verkauft, ein Einfamilienhaus ist fertig. Allerdings ist offen, ob sich tatsächlich für alle Grundstücke wegen der Lage und teilweise geringen Breite Interessenten finden.

In Neuendorf gibt es dagegen kaum Platz für neue Wohnhäuser, die Verwaltung sieht ganze drei mögliche Bauparzellen. In Bornow wären nach einer Änderung des Flächennutzungsplanes gut zwanzig Baustellen denkbar, knapp die Hälfte liegt direkt an der Bundesstraße. Direkt bebaubar sind derzeit sechs Grundstücke im Innenbereich und auf sogenannten Ergänzungsflächen.

Relativ gute Möglichkeiten für Bauherren bieten sich noch in Kohlsdorf. 15 Parzellen weist die Planung der Stadt aus, von denen einige auch schon verkauft und sogar bebaut sind.

Wer Interesse an einer Baustelle hat, kann sich immer an die Stadtverwaltung wenden. Allerdings wird man dort nur konkrete Hilfe bekommen, wenn die Stadt Eigentümer ist oder die Grundstücksbesitzer zugestimmt haben, dass die Stadt Auskunft gibt. Kerstin Bartelt rät, die Nachbarn zu fragen, wenn man für sich eine schöne Baustelle in einem Beeskower Ortsteil entdeckt.