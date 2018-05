Unterschriften gegen Bauabfall in der Kiesgrube

Hans Still

Lanke/Eberswalde Der Lanker Sebastian Oehmicke (Linke) hat am Dienstag an den Barnimer Landrat Bodo Ihrke (SPD) die Unterschriftenlisten einer Petition gegen die Umwandlung der Lanker Kiesgruben zu einer Deponie übergeben. 546 Unterschriften kamen zusammen, um einer Grundaussage Gewicht zu verleihen: „Die Anwohner unseres Ortes sind von diesem Abbau geplagt genug. Es gibt sogar Anlieger, die in Erwägung ziehen, ihr Haus zu verkaufen, da die Abbaufläche immer größer und der natürliche Lärmschutz Wald immer kleiner wird.“

Oehmicke, er ist Mitglied im Lanker Ortsbeirat, in der Wandlitzer Gemeindevertretung und im Barnimer Kreistag, betont in der Petition die Sorge vor Verunreinigungen der Lanker Seen. „Bei Bauschutt der Klasse I ist eine Verunreinigung von fünf Prozent zulässig, was das für unser Trinkwasser und den sehr idyllischen, tiefer liegenden Lanker Obersee bedeutet, sollte allen klar sein. Auch sehen wir ein Problem darin, dass es niemand schaffen wird zu kontrollieren, dass dort auch tatsächlich nur Bauschutt der Güte I verfüllt wird.“ Die Peteten fordern daher, die Lanker Natur nicht noch weiter zu belasten und die Pläne der Umwandlung in eine Deponie zu untersagen. Zugleich drängen sie darauf, die Aufforstung von Baufeld I endlich durchzusetzen.(hs)