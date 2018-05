Kultur direkt vor’s Gesicht

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) In Potsdam wird heute das internationale Kulturfestival Unithea mit der Europaurkunde geehrt. Über die Anerkennung, den europäischen Gedanken im Team und die Kunst, aus dem Takt zu tanzen, sprachmit Organisator Philip Murawski.

Herr Murawski, was bedeutet den Festivalmachern an der Oder die Auszeichnung in Potsdam?

Die Auszeichnung überrascht uns, wir hatten uns nicht beworben. Die Urkunde ist für uns ein schöner Bonus, aber natürlich soll das Festival und unsere Arbeit vor allem hier in Frankfurt und Słubice geschätzt werden. jetzt werden wir die Chance nutzen und in Potsdam erklären, was unser Festival eigentlich ist.

Erklären Sie bitte auch den Frankfurtern noch einmal, wofür es steht!

Für frischen Wind, den wir in beide Städte tragen. In diesem Jahr ist unser Motto „Taktlos“. Das bezeichnet auch unseren Weg insgesamt, wir stehen für Unerwartetes, gehen nicht im Takt. Diese Einstellung brauchen Frankfurt und Słubice, davon sind wir überzeugt. Auch unser Team der Festivalmacher will neue Dinge erfahren, viele Formate lernen wir selber gerade erst kennen.

Die Europaurkunde wird für Verdienste um europäische Integration verleihen. Welche Rolle spielt der Gedanke bei Unithea?

Das Deutsch-polnische ist Kern von Unithea. Unser Projektteam ist komplett deutsch-polnisch, wir sprechen alle beide Sprachen. Bei den Programmpunkten ist uns wichtig, dass es entweder ohne Sprache funktioniert oder Übersetzungen existieren.

Ist es Ihre Mission, Frankfurter und Słubicer im Alltag näher zueinander zu bringen?

Für mich persönlich schon. Ich bin zwischen Deutschland und Polen aufgewachsen, war unter der Woche in Berlin Schüler und am Wochenende auf unserem Grundstück in Polen. Ich musste schon immer mit beiden Kulturen klarkommen und meine Freunde überzeugen, dass der jeweils andere auch cool ist. Hier in Frankfurt und Słubice habe ich das Gefühl, dass es zwar super viele Initiativen gibt, die viel anbieten, es bei den sogenannten einfachen Bürgern aber nicht ankommt.

Wie wollen Sie das mit Unithea durchbrechen?

Wir versuchen, was Neues zu machen. Die Kommunikation ist schwierig, deshalb ist unser Weg der, auf die Straße zu gehen, und den Leuten die Kultur direkt vor’s Gesicht zu halten. Was die Zuschauerzahlen angeht, ist dieser Weg nicht verkehrt. Im vergangenen Jahr haben wir mit 2600 Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt.

Hat sich das Festival für diesen Publikumserfolg vom klassische Theater wegbewegt?

Theater ist schon immer noch der Kern. Aber klassisches Sprechtheater ist nicht unser Fall, das kommt auch nicht so gut an beim Publikum. Wenn wir schauen, wie viel Geld wir von der Stadt, vom AStA und von Sponsoren bekommen, ist es auch ein Auftrag, viele mit unserem Programm zu erreichen.

Sie wollen also in keine Nische?

Zielgruppen-Denken mag ich gar nicht. Wir wollen etwas für alle machen, deshalb gehen wir auf die Straße und die Veranstaltungen sind kostenlos.

Was erwartet die Besucher denn in diesem Jahr?

Ganz glücklich sind wir über ein großes Stück auf dem Słubicer Platz Bohaterów. Eine polnische Gruppe kommt mit einem Stück, das sie auch schon in London gezeigt haben. Es geht um Krieg, Flüchtlinge und Kinder in einem spektakulären Format mit Feuer und Motorrädern. Das ist laut und groß und wird die Slubicer wohl schockieren. Außerdem haben wir Fuß-Theater mit Anne Klinge, eine Burlesque-Show, ein Konzert im Straßenbahn-Depot, Zirkus in der Friedenskirche und Theater auf dem Ziegenwerder.

Bleibt bei all den Vorbereitungen überhaupt Zeit für eine Preisverleihung?

Wir fahren nur mit einer kleinen Gruppe nach Potsdam. Tatsächlich sind wir im Endspurt. Gerade habe ich 15 000 Flyer bestellt, wir kümmern uns um die Genehmigungen für den Ziegenwerder und die Gerstenberger Höfe, die Unterkünfte der Künstler ... Es gibt noch viel zu tun.

Unithea findet vom 7. bis 10. Juni statt. Das komplette Programm findet sich auf der Internetseite www.unithea.com