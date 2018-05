Fischzug ins Wasser gefallen

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Sie kamen nachts. Sie kamen heimlich. Und sie haben den seit Langem geplanten sogenannten Fischzug am Hellpfühleteich torpediert: Menschen, die verhindern wollten, dass der nicht einheimische Sonnenbarsch aus dem Gewässer gefischt wird. Die Aktion wurde abgebrochen.

Anderthalb Jahre Vorbereitungszeit, Abstimmungen mit Fach-Behörden, das Stellen von Anträgen und das Informieren der Öffentlichkeit sind in der Nacht zu Sonnabend zunichte gemacht worden. Mit Enttäuschung reagierte Frank Ott, stellvertretender Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Neuenhagen, auf die Vorgänge am Hellpfühleteich. Aus dem Teich sollte u. a. der Nordamerikanische Sonnenbarsch herausgefischt werden, der sich dort, vermutlich aus einem Aquarium entsorgt, breit macht und alle einheimischen Fischarten vernichtet. „Der hat die anderen zum Fressen gern“, witzelt Frank Ott, dem aber eigentlich gar nicht zum Lachen zumute ist.

Denn sehr öffentlich und sehr erklärend sollte am Sonnabend der sogenannte Fischzug stattfinden. Begleitet von der Unteren Naturschutzbehörde, Fachleuten aus dem Deutschen Anglerverband bis hin zum Leiter des Naturkundemuseums Potsdam. Allesamt Experten, die Ott und den anderen Nabu-Mitstreitern bescheinigt haben, dass hier unbedingt eingegriffen werden muss.

Geklärt worden war auch, dass mit Strom gefischt wird. „Das haben wir bereits Ende vergangener Woche begonnen und ein sogenanntes Hälternetz aufgespannt. Darin tummelten sich rund 500 Fische, 80 Prozent waren der Sonnenbarsch“, erzählt Ott. Als am Sonnabend die Aktion offiziell beginnen sollte, lagen die Netze im Wasser. Ott vermutet, dass es sich um Freizeitangler handelt oder Menschen, die Naturschutz falsch verstehen. „Eine Anzeige haben wir nicht erstattet. Es ist ja kein materieller Schaden entstanden“, sagt Ott.

Als ärgerlich empfindet er, dass der Nabu gerade nichts heimlich machen, sondern sich den Fragen stellen wollte. Extra aufgebaut worden war auch ein Schau-Aquarium. „Das haben wir sogar noch gefüllt und dazu einfach mit einem kleinen Netz, einer sogenannten Senke, das Wasser durchpflügt. Herauskam wieder ein Bestand von 80 Prozent Sonnenbarsch“, sagt Ott. Rund 80 Menschen waren gekommen und wollten beim Fischzug dabei sein. Nur wenige, erinnert sich der Mann vom Nabu, äußerten sich kritisch.

Gern hätte er ihnen erklärt, dass die Nordamerikanischen Sonnenbarsche anderen Fischlaich räubern und selbst Brutpflege betreiben – was ihnen einen ungemeinen Vorteil verschafft. Sie räubern auch die Gelege von Fröschen aus, so dass auch deren Zahl dezimiert wird. Die Wasserqualität habe sich durch die große Population von Sonnenbarschen und deren Ausscheidungen deutlich verschlechtert.

Und was passiert nun? „Wir werden diese Aktion wiederholen, aber die Öffentlichkeit erst danach informieren“, kündigt Frank Ott an. Denn Fakt ist: Durch die vereitelte Aktion am Sonnabend habe der Nordamerikanische Sonnenbarsch noch mehr Zeit, sich auszubreiten, und wird diese auch nutzen. Zugunsten einheimischer Fischarten müsse der Nabu eingreifen.