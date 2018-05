„Vertrauen zu Russland schaffen“

Ruth Buder

Bad Saarow In der Reihe „Hör mal zu“ war am Montagabend Matthias Platzeck (SPD) Gast im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow. Vor ausverkauftem Haus führte Gerlinde Stobrawa kompetent durch den Abend, der sich insbesondere dem Verhältnis des Westens zu Russland widmete.

Als Vorsitzender des deutsch-russischen Forums gilt der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident allgemein als „Putinversteher“. Oft wird ihm vorgeworfen, zu unkritisch mit Russland umzugehen, auch, weil er den Westen für seine Sanktionen gegen Moskau verurteilt. „Ich versuche eine andere Sicht auf dieses Land zu vertreten. Denn an Russland-Kritik gibt es in Deutschland keine Marktlücke“, erklärte Platzeck seine Haltung.

Wohlwollender Applaus aus dem Saal, die meisten, die hier sitzen, sind mit ihm einer Meinung. Dass im Osten anders als im Westen Deutschlands über das Verhältnis mit Russland gedacht wird, führt der Redner auch auf die unterschiedliche Sozialisation zurück. Wer mit Russen gelebt oder in der Sowjetunion studiert habe, habe ein anderes Grundgefühl erworben. Mit der nachwachsenden Generation werde sich die Antipathie verstärken, befürchtete der Redner. 30- bis 40-Jährige hätten keinerlei Russlandbezug, studiert werde in den USA, in Frankreich und England. Tourismus in das größte Land der Welt mit zehn Zeitzonen, 100 verschiedenen Völkerschaften und einer beeindruckenden Natur und Kultur finde kaum statt ­­ – obwohl Russland kulturell zu Europa gehöre. „Da wächst nichts nach“, bedauerte Platzeck und verwies auf die zahlreichen Stiftungen in den USA, die jungen Menschen das Leben und Studieren in ihrem Land schmackhaft machten.

Als „verrückte Aktionen“ bezeichnete Platzeck die Reaktionen des Westens auf den Fall Skripal. Hier sei Russland die Schuld für den Giftanschlag zugesprochen worden, ohne Beweise vorgelegt zu haben. „In unserem Rechtssystem gilt die Unschuldsvermutung, und nicht: Da sind welche, denen traue ich es zu, die waren es.“ Platzeck hält zwar unter Geheimdiensten alles für möglich, aber er könne kein Motiv erkennen, dass der russische Staat hier im Spiel sein könnte. „Die Russen haben Milliarden in die bald beginnende Fußball-WM gesteckt und sollen dann so einen dilettantischen Anschlag auf einen Geheimagenten verüben?“ Die Ausweisung von russischen Diplomaten, die Sanktionen, von denen vor allem China profitiere, und die NATO-Stellungen rund um Russland hätten die Stimmung im Land gegen den Westen verschlechtert. „Ich stelle bei meinen Besuchen einen Paradigmenwechsel fest“, sagte Platzeck. „Früher war der Westen Sehnsuchtsort, heute wird er als Feind gesehen. Eine gefährliche Entwicklung.“

Platzeck warb dafür, die Russen in ihrem Selbstverständnis zu verstehen, sie in ihrem „Sicherheitsanspruch auf Augenhöhe“ ernst zu nehmen. Die gesamte Krimproblematik entspreche nicht den völkerrechtlichen Normen, aber sie beruhe auf dem Fakt, dass amerikanische Kreuzer in Sewastopol anlegen wollten.

Wieder untereinander Vertrauen schaffen, in den Dialog treten, das ist Platzecks Botschaft an diesem Abend. Vertrauen schaffen, das müsse auch Russland in Bezug auf seine kleinen Nachbarn. „Es geht nicht um Freundschaft, es geht um eine friedliche Koexistenz. Es geht um Annäherung, ohne Vorbedingungen zu stellen. Wir können nicht sagen: Erst müsst ihr so werden wie wir.“

Das Schlusswort sprach ungewollt an diesem Abend der 91-jährige Karl Brinkmann: „Ich bin enttäuscht, dass es nicht mehr Menschen wie Sie in Deutschland gibt“, sagte er zu Platzeck. „Ich habe als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg erlebt, welche Opfer das russische Volk bringen musste. Wenn es heute bei den modernen Waffen wieder zu einem Krieg kommt, dann ist das das Ende der Menschheit.“