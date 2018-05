Abtauchen unter freiem Himmel

Es ist soweit: Die Freibadsaison im Eisenhüttenstädter Inselbad geht zwar offiziell am Himmelfahrtstag los, aber die Verantwortlichen haben den Außenbereich bereits vor einigen Tagen für die Besucher geöffnet. Vor allem den Kindern gefällt das mächtig. Am Himmelfahrtstag ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. © Foto: Fotos (2): Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit sommerlichen Temperaturen sind die Eisenhüttenstädter in den vergangenen Tagen verwöhnt worden. Zeit für ein Freibad. Das dachten sich auch die Stadtwerke, die als Verantwortliche für das Inselbad Eisenhüttenstadt am Donnerstag offiziell die Freibad-Saison eröffnen.

„Es ist doch herrlich hier“, findet Siegmund Mees, der gerade ein Käffchen neben dem Openair-Schwimmbecken im Eisenhüttenstädter Inselbad genießt. Er komme häufiger hierher, erzählt der Frankfurter. „Das Inselbad hat genau die richtige Größe.“ Das Schwapp in Fürstenwalde sei ihm zu groß, die Schwimmhalle in Frankfurt zu klein und zu kalt. Er lässt es sich am Dienstag jedenfalls richtig gut gehen und natürlich wird auch gleich der Außenbereich getestet. „Ist doch alles wunderbar gepflegt hier“, sagt er und ist mit den Augen schon bei der Bockwurst, die gerade an seinen Tisch gebracht wird.

Während Siegmund Mees erst einmal etwas gegen den Hunger macht, plantscht Elisabeth vergnügt im Wasser herum, und zwar unter freiem Himmel. „Das ist toll“, ruft die Sechsjährige, die mit ihrer Gruppe aus der Kita „Entdeckerland“ ins Inselbad gekommen ist, um schwimmen zu lernen. „Wir wollen unser Seepferdchen machen“, erzählt das Mädchen und zeigt auch gleich, wie gut es sich schon über Wasser halten kann.

Aus den Lautsprechern tönt gerade „Like a Lion“, also „Wie ein Löwe“, von Mark Forster, als die Jungen und Mädchen von der SG Aufbau vor dem Training einen kleinen Abstecher ins Freibecken machen. Ausgelassen springen sie im Wasser des Edelstahlbeckens herum. Das Lüftchen, das ihnen dort um die Nase wehr, ist eben schon was anderes, als in der Halle die Bahnen zu ziehen.

„Offiziell wird die Freibad-Saison bei uns am Donnerstag eröffnet“, erklärt Badleiter Sven Liefke. Aber aufgrund des super Wetters und auch weil es bei den eingereichten Wasserproben keine Beanstandungen gegeben hat, wollte man die Besucher nicht länger vom Außenbecken fernhalten. Schließlich ist dort alles fertig. Das Becken, das 250 000 Liter Wasser fasst, wurde zuvor komplett gesäubert. Erst dann kam frisches Wasser hinein. „Das wird dann biologisch, chemisch und bakteriologisch untersucht, bevor es genutzt werden darf“, sagt Liefke.

Auch die Grünanlagen drumherum sind tipptopp. Die Stadtwirtschaft hat in den vergangenen Tagen den Rasen gemäht, der nun zum Herumtollen und zum Sonnenbaden genutzt werden kann. „Liegen kann man sich bei uns ausleihen“, betont Liefke. Auf die Kinder wartet ein Klettergerüst. Langeweile muss also auch außerhalb des Wassers nicht aufkommen.

Apropos Kinder. Für Schüler gilt ab Donnerstag wieder die Sommerschülertageskarte. Für fünf Euro können sie den ganzen Tag im Inselbad verbringen. Zudem gibt es ein Bonusheft. Nach zehn Besuchen ist der nächste Ausflug in die Schwimmhalle gratis. Die wird in diesem Jahr übrigens 40 Jahre alt, feiert also ein Jubiläum. Im Dezember 1978 war das Vorzeigeprojekt mit 50-Meter-Bahnen und Sauna in Eisenhüttenstadt eröffnet worden. Bereits 1976 fuhr jedoch eine Planierraupe auf der Insel vor – ein symbolischer Akt. Schon damals war klar, dass auf dem 100 Hektar großen Sport- und Erholungspark zwischen dem V. und VI. Wohnkomplex und den zwei Kanalarmen eine moderne Volksschwimmhalle entstehen sollte. Seitdem hat sich einiges getan. Zur Jahrtausendwende entstand für mehr als 13 Millionen D-Mark ein Erlebnisbad mit Whirlpool, Gaststätte und Freibad.

Auch im Vorjahr wurde wieder gebaut. Mittlerweile sind die Stadtwerke Eisenhüttenstadt für das Inselbad verantwortlich. Unter ihrer Führung wurde der Wasserkreislauf zwischen dem Innen- und dem Außenbereich getrennt. Das birgt mehrere Vorteile. Zuvor wurde das Außenbecken über das Freizeitbecken mit geheizt. Das kostete zum einen viel Energie und zum anderen fand ein ständiger Wasseraustausch statt, durch den die Temperatur im Innenbereich zum Verdruss der Besucher oft abfiel. Das ist nun anders. Das Außenbecken hat eine eigene Pumpe, einen eigenen Wasserkreislauf und wird extra beheizt. „So können wir es vielleicht bis in den Herbst offen lassen. Mal sehen“, sagt Sven Liefke.