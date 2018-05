Quadfahren, Wilbret aus dem Ofen und Live-Musik

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und Herrentag. Traditionell gibt es viele Veranstaltungen, viele davon im Freien.

Die frühen Termine stehen für den christlichen Teil des Feiertags: Die Evangelische Kirchengemeinde Buckow-Glienicke lädt zum Gottesdienst in die Kirche Lindenberg ein. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr und wird vom Beeskower Männerchor musikalisch begleitet. Die Evangelische Kirchengemeinde Lieberose und Land lädt um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Reicherskreuzer Dorfkirche ein. Im Anschluss ist ein Picknick im malerischen Kirchhof geplant. Deshalb werden die Gäste gebeten, Geschirr mitzubringen.

Um 10 Uhr brechen Alttechnikfreunde in Tauche mit vier Lanz-Bulldogs und einem Multicar zu einer 377 Kilometer langen Fahrt nach Torgau auf. Start ist in der Nähe des Sportplatzes.

Schäfer Maik Östreich in Görzig lädt bereits zur vierten Herrentagsfeier ein. Veranstaltungsort ist das weite Feld hinter der Grundschule. Auf dem Programm stehen Traktor- und Quadfahren, Ponyreiten, ein Kinderspielplatz mit Hüpfburg, Kinderschminken und Basteln. Zu essen gibt es Spezialitäten vom Grill und gebackenes Lamm, ferner Lammbratwurst und Spanferkel am Spieß. Besondere Attraktion ist eine 28-Meter hohe Aussichtsplattform.

Eine feste Bank am Herrentag ist das Dorfgemeinschaftshaus Ragow. Hier gibt es einen großen Backofen, der aus diesem Anlass seit vielen Jahren angeheizt wird. Unzählige Blechkuchen sowie Brot und Wildbret werden vor den Augen des Publikums frisch gebacken. Für die jungen Gäste ist eine Hüpfburg vorbereitet. Los geht es um 10 Uhr.

Auch die Alte Försterei ist ab 11 Uhr eine Anlaufadresse. Mit dabei ist in diesem Jahr die Liveband Whiskey, Milk & Water, mit Bandmitgliedern aus Krügersdorf. Zur Stärkung gibt es Kaffee & Kuchen, Grillwurst und frisch gezapftes Bier am historischen Außentresen.

Das Country-Team Friedersdorf sorgt in der Party-Scheune in der Lindenstr. 1 ab 10 Uhr wieder für Musik und gute Laune. Zum 14. Mal wird hier die große Vatertagsfete steigen. Mit Country-Musik, Oldies, Rock`n Roll und dem Besten von heute werden die Musiker von Hufeisen bei den Leuten von Anfang an für beste Feiertagslaune sorgen. Line-Dancer sind herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Neben Frischem vom Fass gíbt es wieder Grillgerichte, Schmalzbemmen, frische Räucherforelle, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Für die Kutscher, die mit ihren Pferdegespannen vorbeikommen, gibt es die traditionelle Kutscherlage: ‚ne Molle mit Korn und eine Zigarre auf Kosten des Hauses.

Die Kajüte in Raztzdorf lädt ab 10 Uhr zum Reinschnuppern ein. Das denkmalgeschützte Haus wir gerade nach historischem Vorbild restauriert. Interessierte habe die Gelegenheit, historische Handwerkstechniken bestaunen. Außerdem werden Karten für ein kulturelles Highlight veräußert: Am 30. Juni wird der Kabarrettist Rainald Grebe in der Kajüte mit seinem Solo-Fontane-Programm auftreten.