Ärzte quittieren Spahns Auftritt mit Murren und Beifall

Hajo Zenker

Erfurt (MOZ) Nach 105 Minuten ist es dann so weit: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) tritt ans Rednerpult. Gespannt hatten rund 1000 Medizinern und Gäste auf den ersten Auftritt des noch neuen Ministers beim Deutschen Ärztetag in Erfurt gewartet.

Spahn beginnt zahm wie ein Kätzchen. Zunächst einmal lobt er die Arbeit all jener, die „in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt“ tätig seien – „dafür Dankeschön“. Im Übrigen sei er froh, nach einem kurzen Ausflug in die Finanzpolitik wieder im Gesundheitsbereich gestalten zu können.

Die Schmeichelei ist kein Zufall. Der Ärztetag ist das Parlament der Ärzteschaft. Hier diskutieren die Mediziner knapp eine Woche lang über Gesundheitspolitik, und das so leidenschaftlich, als ob ihre Beschlüsse tatsächlich Gesetz würden.

Die tatsächliche Regierung in Deutschland kommt immer in Gestalt des Gesundheitsministers vorbei, um den Standesvertretern die Aufwartung zu machen. Auf Visite sozusagen. Spahns Vorgänger Hermann Gröhe blieb stets freundlich. Um so mehr waren die Mediziner gespannt, wie der als rauflustig bekannte Spahn auftreten würde.

Er versuchte es mit Zuckerbrot und Peitsche. So verteidigte er das Vorhaben der GroKo, die Mindestöffnungszeit für Arztpraxen um fünf auf 25 Stunden zu erhöhen. Worauf lautstarkes Grummeln der versammelten Mediziner ertönte. Auch der Hinweis, dass die wenigen Mediziner, die wenig arbeiteten, das auf Kosten der anderen erledigten, wollte nicht verfangen.

Doch schnell brandet bald auch Beifall auf. Denn Spahn winkt mit Geld und zwar bei den Servicestellen. Die sollen Patienten ohne Termin beim Facharzt helfen. Wer deshalb zusätzlich Patienten aufnehme, solle das auch zusätzlich vergütet bekommen, verkündete der Minister. Außerhalb der Budgets, die bisher dafür sorgen, dass ein Teil der Behandlung von gesetzlich Versicherten nicht bezahlt wird.

Gleichzeitig fährt er aber auch Bundesärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery in die Parade. Der hat nur Minuten zuvor an diesem Pult von einem „gefühlten Problem“ mit Terminvergaben gesprochen. Da kann Spahn gleich mit einem Beispiel aus dem eigenen Bekanntenkreis kontern – „vier Monate Wartezeit auf die Begutachtung eines Tumors hinter dem Ohr“. Das gehe so nicht.

Zu oft gebe es auch eine Bevorzugung von Privatpatienten. Aber wieder bekommt er die Kurve: Im Gegensatz zu einer Amtsvorgängerin – gemeint ist Ulla Schmidt (SPD) – wisse er, solche Vorhaben könnten nur gemeinsam mit den Medizinern zum Erfolg führen. „Gute Lösungen gelingen nur mit zufriedenen Ärzten.“ Denn die reagieren mitunter mit Protesten.

Der Ärzte-Präsident, sonst nie um ein kräftiges Wort verlegen, versucht sich in einem Punkt ausdrücklich als Versöhner: Im Streit um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuchs. Der Konflikt ist derzeit groß, nicht nur in der Koalition, wo Spahn gerade erst eine Einigung zum Thema dementiert hat. In einiger Entfernung zum Haupteingang der Eröffnung, aber laut und mit großen Plakaten, fordern Jungmediziner die Streichung des Paragraphen, der Werbung für eine Abtreibung verhindern soll. Montgomery aber will eine neue Grundsatzdebatte über Schwangerschaftsabbrüche verhindern. Und schlägt deshalb ein neutrales Internetportal vor, das alle nötigen Informationen biete und für Rechtssicherheit bei Frauen und Ärzten sorge.

Dass die Auseinandersetzungen nicht unbedingt an parteipolitischen Grenzen verlaufen, kann man in Erfurt auch gut erkennen. Denn Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow wirbt genauso eindrücklich um Videosprechstunden für alle Willigen wie Spahn.

Dem Minister sitzt die Demografie im Nacken. Er will die Alten länger in der angestammten Wohnung halten: „Daheim statt Heim. Und deshalb treibt die Telemedizin uns um“. Spahn hebt eher auf große Zusammenhänge ab: Man dürfe die Onlineangebote nicht Google, Amazon und Apple überlassen. Und er appelliert: „Gehen sie den Weg mit!“