Start frei für die Mega-Terrasse

Digitale Technik am historischen Ort: Der Siegerentwurf sieht vor, dass Besucher künftig mit Tablets und Smartphone durch den Laubengang unter dem Dach wandeln und sich geschichtliche Ereignisse passend zu Aussichtspunkten abrufen können. © Foto: Staab Architekten GmbH

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Es ist eines der größten Bauwerke der Welt: Das 1,2 Kilometer lange Dach des Flughafengebäudes Tempelhof wird zu einer gigantischen Aussichtsplattform mit Geschichtsgalerie ausgebaut. Doch der Monumentalbau der Nazis ist längst nicht so solide, wie er aussieht.

Noch sind es verwinkelte Wege, die Arbeiter und Architekten auf das Flughafengebäude in Tempelhof bringen. Einer führt im sechsten Stock vorbei an den alten Damenumkleiden der ehemaligen Flugsicherung. Über verwitterte Glastüren und Metallstege geht es hinaus auf das leicht gewellte Dach, welches sieben Flugzeughallen, das ehemalige Abfertigungsgebäude sowie rund 9000 Büroräume überspannt.

Noch stört ein rostig brauner Zaun mit Stacheldraht das perfekte Bild. Die Sonne knallt hier oben erbarmungslos auf den Kopf, der Wind fegt durch das Haar wie an der Küste. Die Menschen, die unten über die ehemaligen Landebahnen joggen, skaten, Rad fahren oder auf der weiten Wiese Drachen steigen lassen, sind nicht größer als Stecknadelköpfe. „Egal was man hier macht, es verschwindet angesichts dieser Größe“, gesteht Jutta Heim-Wenzler, Chefin der Tempelhof Project GmbH.

Mehr als zehn Jahre nach der Schließung des innerstädtischen Flughafens hat sie die Aufgabe, nach dem Feld nun auch den gewölbten Gebäude-Kolos wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu einem touristischen Highlight auszubauen. Der Wettbewerb für die Gestaltung ist abgeschlossen, der Auftrag werde noch vor der Sommerpause vergeben, kündigte Heim-Wenzler am Dienstag bei einer Begehung mit Journalisten an. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein, der erste Abschnitt ab 2012 fertig sein.

Schon die Nazis planten das 60 000 Quadratmeter große Dach, auf dem gut zehn Fußballfelder Platz finden würden, für die Öffentlichkeit auszubauen. Restaurants, Ballsäle und Dachgärten sollten sich auf dem damals weltgrößten zusammenhängenden Gebäude aneinanderreihen. Bis zu 100 000 Menschen sollten sich hier Flugschauen anschauen. Davon zeugen auch die insgesamt 16 Treppenhäuser, die bis heute im Rohbau geblieben sind. Wirklich fertiggestellt wurde das Gebäude nie. In Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg ging den Nazis das Material aus, vieles wurde auch zu schnell gebaut. Selbst die Muschelkalkplatten, die den Stahlskelettbau umhüllen, sind längst nicht so solide, wie sie aussehen. Auch das Dach hält nicht, was es verspricht. „Wir mussten feststellen, dass es eigentlich gar nicht tragfähig ist“, erklärt Heim-Wenzler.

So wird der Laubengang darunter in den kommenden Jahren zur Besucherpromenade. Der Gewinnerentwurf für die Geschichtsgalerie stammt von Staab Architekten GmbH aus Kreuzberg. Künftige Besucher sollen dort in der Dauerausstellung auf Tablets oder Mobilfunkgeräten historische Ereignisse wie die Berliner Luftbrücke aufrufen können. „Wir haben hier ein Gebäude, das die gesamte neuere deutsche Geschichte von der Nazizeit bis zur Flüchtlingskrise abbildet“, sagt die Entwicklerin.

Für die Baumaßnahme sind Gesamtbaukosten in Höhe von 25 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln vorgesehen. Das Projekt sei ein weiterer Schritt zur Öffnung des historischen Areals, das bisher nur durch Führungen zugänglich ist.

Auf dem steinernen Vorfeld des ehemaligen innerstädtischen Airports werden an diesem Vormittag gerade blaue Schutzbanden für die Autorennen der Formula E aufgebaut. Auch ein paar letzte Flüchtlingscontainer sowie bunte Zirkuszelte sind zu sehen. Weit hinten fließen Pkw-Kolonnen über die Stadtautobahn. Der Blick reicht über die Neuköllner Altbauten bis zu den Wolkenkratzern der Gropiusstadt.

Am Tempelhofer Damm haben schon die Sanierungsarbeiten in den 50er-Jahren von den Alliierten errichteten verglasten Tower begonnen. Von der künftigen Aussichtsplattform mit Holzstufen werden Besucher sogar einen 360-Grad-Rundblick bekommen. Jutta Heim-Wenzler freut sich besonders auf das geplante Restaurant. „Dort werden die Besucher Morgen- und Abendsonne gleichermaßen genießen können.“

Die Ausstellung mit allen Entwürfen ist bis zum 26. Mai täglich von 13 bis 19 Uhr im Flughafengebäude Tempelhof, Bauteil H2 Rund am Platz der Luftbrücke 4 zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.