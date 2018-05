14 Künstler aus einer Familie

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) 14 Künstler treten im Zirkuszelt auf dem Storkower Schützenplatz auf, und sie alle gehören nicht nur bei den Vorstellungen zusammen. Der Circus Gebrüder Köllner ist ein reines Familienunternehmen. Nun macht er zum ersten Mal in Storkow Station. In den vier Vorstellungen am Donnerstag, Freitag und Sonnabend jeweils um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr sind Clownerie und Luftakrobatik zu sehen, ein Messerwerfer, eine Fakirnummer, eine Tempo-Jonglage und mehr. In den tierischen Nummern treten Pferde, Ponys, ein Lama, Ziegen und Tauben auf.

Bei der Jonglage lässt der 18-jährige Jason Köllner wahlweise sieben Reifen, sechs Bälle oder fünf Keulen durch die Luft fliegen. „Ich trainiere täglich zwei bis drei Stunden“, sagt er. Außerdem zeigt er eine Vorführung, bei der er bis zu fünf Stühle mit 25 Kilogramm Gesamtgewicht auf dem Kinn balanciert. Sein elfjähriger Bruder Bernardo tritt als Clown auf. Sogar der zweieinhalbjährige Jordan hat einen Auftritt. Er führt ein Pony durch die Manege. „Er ist der kleinste Dresseur der Welt“, sagt Jason Köllner über seinen jüngsten Bruder.

Eintritt zwischen 10 und 16 Euro. Am Donnerstag zahlen Kinder 6 Euro auf allen Plätzen.