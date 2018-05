Das liebe Grün führt oft zum Streit

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Bewohner des Amtes Lebus haben wieder öfter Streit mit ihren Nachbarn. Schiedsmann Henry Zinke hat nach zwei vergleichsweise ruhigen Jahren im Vorjahr eine Zunahme der Streitfälle verzeichnet. Am häufigsten sind sich Nachbarn wegen des lieben Grüns nicht grün.

Mancher suche nur seinen Rat, um sich zum Beispiel zu vergewissern, ob der Nachbar recht hat mit dieser oder jener Forderung, sagt Henry Zinke. Andere würden sich mit falschen Vorstellungen an ihn wenden. „Sie sehen in der Schiedsstelle eine Art Gericht und in mir den Richter, der den Nachbarn zur Ordnung rufen kann. Die Leute denken vermutlich an die Schiedsgerichte, die es zu DDR-Zeiten gab. Aber so läuft das nicht. Ich bin ein unparteiischer Vermittler“, erklärt der Schiedsmann des Amtes.

Seit 13 Jahren übt der Lebuser das Ehrenamt aus. Die Schiedsstelle befindet sich in seinem Haus in der Hintergasse. Sechs mal ist es bei ihm im Vorjahr beim so genannten Tür- und Angelfall, also einer Beratung geblieben. Mitunter auch, weil den Fragesteller die für die Schlichtung zu erwartenden Verfahrens-kosten in Höhe von 40 bis 50 Euro abschreckten. „Oder weil er partout nicht mit seinem Streitgegner reden wollte“, wie Henry Zinke sagt.

Dass die Kommunikation mit dem Nachbarn gestört oder zum Erliegen gekommen ist, hat der Schiedsmann als entscheidendes Problem in seiner bisherigen Arbeit in dem Ehrenamt festgestellt. Eins mache er grundsätzlich nicht, erklärt Zinke: Sich einen Sachverhalt vor Ort vom Antragsteller erklären zu lassen. „Das führt zu seiner Art Voreingenommenheit. Und der Antragsgegner würde, wenn er nicht dabei ist, sofort denken, ‚die haben da bestimmt schon was abgekaspert’“, beschreibt der Schiedsmann die Situation.

In sechs Fällen hat er, der sein Brot bei der Deutschen Rentenversicherung verdient, im vorigen Jahr in Streitfällen vermittelt. Dreimal hatten sich Lebuser, zweimal Alt Zeschdorfer und ein Podelziger an ihn gewandt. Fast immer ging es ums liebe Grün, das einen Nachbarn beeinträchtigte. In einem Fall war der Streit zwischen Lebusern schon so eskaliert, dass Beleidigungen ausgesprochen worden waren. Dass ihm die Schlichtung hier gelang, freut Henry Zinke besonders.

Von den anderen vier „grünen“ Nachbarschaftsstreitigkeiten konnte der Schiedsmann drei erfolgreich beenden. Erfolglos endete der sechste Streitfall. Bei ihm ging es um die Grenzbebauung auf einem Podelziger Grundstück, die die zulässige Höchstgrenze von neun Metern auf einer Seite bzw. 15 Metern auf dem gesamten Grundstück deutlich übertraf. Da der Antragsteller die Anerkennung des zu viel Gebauten per Grunddienstbarkeit und der Antragsgegner den Rückbau verweigerte, scheiterte die Schlichtung.

Ihn freue es, wenn nach der Unterschrift unters Schlichtungsprotokoll ehemalige Streithähne sichtlich froh sind, dass „die Sache endlich vom Tisch ist“, sagt Zinke. Dann warten vor der Tür die nächsten „Kunden“ des Schiedsmannes.