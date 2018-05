Klaudia mit K: „Meine Augenbrauen sind mir heilig“

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als „freche Berlinerin“ bezeichnete Gastjuror Wolfgang Joop vergangene Woche, in der 13. Folge der 13. Staffel Germanys Next Topmodel, Klaudia Giez. Die 21-Jährige, die unter den letzten acht Teilnehmerinnen der Show ist, wurde aber in Polen geboren und ist in Frankfurt (Oder) aufgewachsen. Lisa Mahlke fragte sie nach ihrer Heimat und den markanten Augenbrauen.

Frau Giez, Sie haben 2015 in Frankfurt (Oder) Abitur gemacht. Vermissen Sie Ihre Tutorin Martina Hübner vom Karl-Liebknecht-Gymnasium?

Frau Hübner ist eine super nette Frau. Tatsächlich vermisse ich aber nichts, was mit Schule zu tun hat.

Wenn Sie in Frankfurt aber ein Fotoshooting machen würden, wo wäre das?

In Frankfurt gibt es viele schöne Locations für Shootings. Wenn ich aussuchen könnte, würde ich im Ziegenwerder an der Oder shooten. Da ist es schön entspannend.

Wo in Frankfurt wären Sie jetzt, wenn Sie Ihre Familie besuchen würden?

Wenn ich meine Mutter besuche, dann gehen wir meistens nach Polen shoppen oder zu „Brot und Zucker“. Da schmeckt es immer so gut.

Geboren wurden Sie aber nicht in Frankfurt, sondern in Polen. Wo genau?

Ich bin in in Siedlce geboren.

Pierogi oder Bigos?

Bigos, aber ohne Fleisch.

Und was ist Ihr Lieblingsplatz in Polen?

Ich mag Warschau und Mordy sehr gerne, weil meine Oma in Mordy wohnt und ich dort großgezogen wurde. In Warschau kann man super einkaufen!

Mal zu einem anderen Ort, in Märkisch-Oderland. Ich hab in Ihrer Facebook-Timeline ein Foto aus Regenmantel (OT Falkenhagen) gesehen – was haben Sie dort gemacht?

Haha, ich war mal mit einem Kumpel Eis essen und zufällig haben wir das Ortsschild von Regenmantel gesehen und fanden es so lustig, dass wir aus Neugier dahin gefahren sind.

Wie sind Sie eigentlich zum Modeln gekommen?

Das erste Mal habe ich mich 2015 getraut, an einem Casting in Berlin teilzunehmen. Das war meine erste Model-Erfahrung.

Jetzt machen Sie bei Germanys Next Topmodel mit. Wie schlimm ist der Zickenkrieg in der Show wirklich? Wie haben Sie geschafft, sich aus den Streitigkeiten rauszuhalten?

Ich bin keine Person, die sich viel streitet. Mir fallen manche Sachen gar nicht so auf. Dinge, über die sich manche Leute aufregen, sind mir meistens egal oder ich steh einfach drüber und genieße lieber meine Zeit.

In einer Episode der Show sind Sie mit Ihrer Mutter über den Laufsteg gegangen. Wie war das für Sie?

Für mich war es mal eine neue Erfahrung, mit noch jemandem zusammen über den Laufsteg zu gehen. Ich fand es ganz cool. Meine Mama aber, glaube ich, nicht so.

Was ist cooler: Laufsteg oder Shootings?

Beides macht Spaß, aber dennoch finde ich, dass man bei Shootings freier sein kann und das gefällt mir doch besser.

Und was wäre für Sie der größte Modeljob?

Ich würde es cool finden, auf einem Plakat von einer Kosmetikmarke zu sein.

Bei Germanys Next Topmodel haben Sie Bettwäsche mit Ihrem Gesicht drauf bekommen. Haben Sie die noch?

Die Bettwäsche, die wir in der Modelvilla bekommen haben, habe ich meiner Mama geschenkt. Sie hat mein altes Bett in Frankfurt damit bezogen.

Zu guter Letzt noch etwas zu Ihren auffallend langen, seit dem Umstyling in der Show roten Haaren. Wie lange föhnen Sie die?

Ich föhne meine Haare eigentlich nie. Lasse sie lufttrocknen. Wenn ich aber beim Friseur bin, dauert es schon sehr, sehr lange, bis sie trocken sind.

Und Ihre markanten Augenbrauen? Die sind immer wieder Thema in der Show. Also: Haare kurz schneiden oder Augenbrauen rasieren?

Dann eher Haare kurz schneiden. Meine Augenbrauen sind mir zu heilig.