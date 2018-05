Auf Schnäppchenjagd in Heckelberg

Heike Jänicke

Heckelberg (MOZ) Auf Schnäppchenjagd haben sich am Sonntagnachmittag wieder hunderte Besucher in Heckelberg begeben. Dort lockte zum 13. Mal der Benefiz-Baby- und Kinderflohmarkt auf den Mühlenhof. An 80 Ständen konnte auf der Suche nach Kinderkleidung und Spielzeug nach Herzenslust und Laune gefeilscht werden.

So schnell wie die Standplätze im Vorfeld vergeben waren, so schnell füllte sich am Sonntag auch der Mühlenhof. Bei strahlendem Sonnenschein stöberten vornehmlich Mütter entlang der 80 Stände, hielten Ausschau nach passenden Kleidungsstücken, Spielzeug und Zubehör wie Kinderwagen und vielem anderen mehr. Zeitweise gab es kein Durchkommen mehr. Kinder tobten auf der Hüpfburg, Väter genossen das kühle Blonde.

Die Organisation der Traditionsveranstaltung lag erneut in den Händen von Ines Göttel und Jessica Möwisch. Die beiden berufstätigen Mütter von schulpflichtigen Kindern haben den Markt einst aus der Taufe gehoben. Dass daraus mal so ein Volksfest werden würde, damit habe keine von beiden gerechnet, wie Jessica Möwisch angesichts stetig steigender Besucherzahlen am Sonntag sagte. Inzwischen ist der Markt zum Besuchermagnet geworden und zieht Leute aus ganz Brandenburg und Berlin an. Gut, dass sich die Organisatorinnen auf ein 31-köpfiges Helferteam verlassen konnte.

Dazu gehören die Beerbaumer Frauen, die knusprige Waffeln kredenzten. Helfer kamen aus Freundeskreisen, aus den Familien, vom Feuerwehrverein Heckelberg. Die Muttis der Nachwuchsfußballer vom SV Titania Kruge und des SV Beiersdorf schminkten Kinder, waren am Getränke-, Grill- oder Kuchenstand im Einsatz. Väter standen beim Auf- und Abbau und bei der Parkraumbewirtschaftung ihren Mann. Die neuen Betreiber der Festscheune stellten die Räumlichkeiten bereit. Auch das Netzwerk „Gesunde Kinder“ war mit dabei und informierte über Veranstaltungen und Patenschaften für Kinder. Ein großer Teil der Standbetreiber unterstützte den Kuchenbasar mit selbst gebackenen Kuchen.

Der Erlös aus Standmieten und Kuchenbasar kommt auch dieses Mal den Kindern der Gemeinde zugute. Welches Projekt unterstützt wird, darüber will der Förderverein Heckelberg-Brunow, der als Veranstalter auftrat und dem auch die beiden Initiatorinnen angehören, in Kürze beraten.

„Wir sind stolz auf so viele fleißige Helfer, die mit Engagement, Ausdauer und Umsicht dazu beitragen, dass solche Veranstaltungen stattfinden können“, bedanken sich Bürgermeister Heiko Liebig und sein Stellvertreter Eberhard Alberti. Beide hatten den Markt persönlich tatkräftig unterstützt.