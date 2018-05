Läuft beim Landkreis Potsdam-Mittelmark

Mittelmark Am kommenden Dienstag, 15. Mai, wird die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark am 10. DAK-Firmenlauf teilnehmen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark war von Anfang an mit einem eigenen Team dabei. In diesem Jahr wird mit 60 Teilnehmern eine neue Höchstmarke erreicht. Im vergangenen Jahr gingen noch 47 Mitarbeitende an den Start. Der Landkreis trägt die Startgebühr für das Team. Zusätzlich stellt der Kreis den Läufern dafür ein Laufshirt zur Verfügung. Landrat Wolfgang Blasig überreichte die neuen T-Shirts an Team-Captain Elke Slabon.

Landrat Wolfgang Blasig unterstreicht: „Ich freue mich über die sportliche Aktivität der Kollegen. Dies ist immer auch Werbung für einen attraktiven Arbeitgeber. Wie wichtig uns das Thema ist, lässt sich auch jedes Jahr am Gesundheitstag des Landkreises erfahren, der von den Beschäftigten gern für neue und vielfältige Anregungen genutzt wird.“ In diesem Jahr wird am 29. August der diesjährige Gesundheitstag des Landkreises Potsdam-Mittelmark stattfinden, ebenfalls bereits zum 10. Mal.