Nackter Schwimmer erschreckt jugendliche Skater

Am Havelufer

Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Ein nackter Mann hat am Dienstagabend für Ärger an der Skateranlage am Adolf-Mann-Platz gesorgt.

Der 47-Jährige schwamm zunächst gegen 18.20 Uhr nackt durch die Havel. Als er in der Nähe des Skaterparks aus dem Wasser stieg, machte er offenbar eine Jugendgruppe auf sich aufmerksam. Die verdutzten Mädchen und Jungen mussten dann mitansehen, wie der Mann sich sein Geschlechtsteil aufreizend wusch – und dabei in Richtung der Jugendlichen lächelte. Diese alarmierten daraufhin die Polizei.

Als der Mann kurz darauf wieder ins Wasser sprang und ans andere Ufer schwamm, wartete dort schon die Polizei auf ihn. Die Beamten nahmen die Personalien des gebürtigen Irakers auf und erteilten ihm einen Platzverweis. Weitere Ermittlungen gegen den Mann laufen noch.