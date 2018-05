Mann bedroht Autofahrerinnen auf Parkplatz mit Schusswaffe

Odin Tietsche

Velten (MOZ) Die Polizei fahndet derzeit nach einem jungen Mann, der am Dienstagabend in Velten zwei Autofahrerinnen mit einer Schusswaffe bedroht haben soll.

Kurz nach 20 Uhr soll der Unbekannte auf dem Parkplatz vor ALDI und KiK in der Rosa-Luxemburg-Straße zunächst an die Autoscheibe einer 57-jährigen Frau geklopft haben. Als diese die Scheibe herunterkurbelte, soll der junge Mann ihr „einen pistolenähnlichen Gegenstand“ vor das Gesicht gehalten haben, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwochvormittag auf Nachfrage bestätigte. Die Frau kurbelte vor Schreck die Scheibe wieder hoch, der Mann rannte daraufhin weg.

Knapp 15 Minuten später tauchte der Unbekannte wieder auf, diesmal auf dem in der Nähe befindlichen Parkplatz vor dem REWE-Supermarkt. Dort näherte er sich einem Auto mit geöffnetem Fenster, in dem eine 55-jährige Frau saß. Als er versuchte, die Tür zu öffnen, schubste ihn die Frau geistesgegenwärtig weg. Daraufhin ergriff der Unbekannte auch hier die Flucht.

Die Polizei konnte den Mann vor Ort nicht mehr finden. Die Frauen beschrieben den Mann laut Ariane Feierbach als „etwa 20 Jahre alt mit schwarzen Haaren und schwarzem T-Shirt“. Außerdem habe der Mann mit einem nicht genau definierbaren Akzent gesprochen. Zeugen, die den Mann oder einen der Übergriffe gesehen haben, können sich an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 wenden.