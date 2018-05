DDR-Jugend in Schwarz-Weiß

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) „Voll der Osten — Leben in der DDR“: Wo könnte eine Fotoausstellung mit diesem Titel besser aufgehoben sein als im einst größten Güterbahnhof der DDR. Der Verein „Kietz-Bahnhof“ präsentiert diese von der Bundesstiftung Aufarbeitung geförderte Exposition im alten Bahnhofsgebäude.

„Leider können wir die ehemalige Bahnhofsempfangshalle nicht nutzen. Die Kellerbalken darunter sind zu marode“, erklärt Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick, warum sich die insgesamt großen 20 Bild-Text-Tafeln auf vier der kleinen Bahnhofsräume verteilen. Die hat der Verein von der Regionalbahn NEB zur Verfügung gestellt bekommen. Doch das gibt dem Ganzen nur eine weitere originelle Note. Denn im Osten war das Provisorium meist die geniale Antwort auf den Mangel. In diesem Fall bieten die verwinkelten Ausstellungskammern viele Nischen, in denen die Vereinsmitglieder das aufgebaut haben, was vom Osten noch auf Dachböden und in Schubladen vorrätig war. Ins Auge fällt sofort die große Schulkarte vom Bezirk Frankfurt, auf der neben „Wilhelm-Pieck-Stadt Guben“ auch noch „Westberlin“ verzeichnet ist. Und von Küstrin fehlt jede Spur. Da hängen die Pionier- und FDJ-Blusen, die Reichsbahneruniform und die Amiga-Express-Platte einträchtig neben dem Klassenbuch der Klasse von Gloria Schade und der Fahrerlaubnis von Walter Wentzel.

All das illustriert in Farbe, was die Schwarz-Weiß-Fotos von Harald Hauswald und die Texte von Stefan Wolle auf sehr eindrückliche Weise verdeutlichen: die widersprüchliche und tragikomische Welt der DDR-Jugend.

Die Bildtafeln, die thematisch verschiedenen Begriffen wie Traurigkeit, Zärtlichkeit, Ordnung, Widerspruch oder Verfall zugeordnet sind, holen bei den älteren Ausstellungsbesuchern vor allem die Endzeitstimmung der DDR der 80er Jahre ins Gedächtnis zurück. Auch wer es nicht selbst erlebt hat, der kann dank dieser Fotodokumente nachempfinden, wie es Jugendlichen in bleierner Zeit mit angestaubten Zukunftsparolen und einem Horizont mit dicker Patina ergangen ist.

Stefan Wolle und Harald Hauswald haben aber auch den Konflikt eingefangen, den die hatten, die sich sowohl von den alten DDR-Machthabern als auch von den neuen nicht vereinnahmen lassen wollten und sich trotzig auf die Symbole ihrer Kindheit beriefen. Die Fotos teilen die utopische Aufbruchstimmung vom 4. November 1989 mit, als die große Demo am Alexanderplatz eine politische Wende, allerdings noch nicht als deutsche Wiedervereinigung, unausweichlich erscheinen ließ.

Die Ausstellung korrespondiert zudem wunderbar mit der des Filmmuseums im nahen Golzow, wo diese Prozesse der Wendezeit in biografischem Gewand wiederzufinden sind. Beide Ausstellungsorte liegen nur zwei Ostbahn-Stationen auseinander. Wer zudem mehr über Küstrin erfahren will, dem stehen die Ausstellungen in der Festung Küstrin (Kostrzyn/Polen) und im Küstrin-Kietzer Kulturhaus offen.

Zur Eröffnung am Donnerstag um 10 Uhr wird Jürgen Daniel, Vizevorsitzender des Vereins, einführende Worte sagen. Auf dem Bahnhofsvorplatz, der seit Kurzem Gemeindeeigentum ist, wird es einen Imbiss und Belustigung zum Herrentag geben, informiert Gerhard Schwagerick.

Bis zum 15. Juli ist danach die Ausstellung an jedem Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Absicherung übernehmen die acht Vereinsmitglieder von „Kietz-Bahnhof“, die sich natürlich im Zuge dieses Angebots auch eine personelle Verstärkung erhoffen.