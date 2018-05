Die Welt gestalten fängt im Kleinen an

Simone Weber

Rathenow „Die Welt verändert sich immer schneller und vernetzt sich immer stärker. Deshalb ist digitale Bildung ein wichtiges Thema für mich“, so Anke Domscheit-Berg. Die im vergangenen September im Wahlkreis 60 (mit Westhavelland) für die Partei Die Linke in den Bundestag gewählte Politikerin ist Mitglied des Ausschusses Digitale Agenda und stellvertretendes Mitglied der Ausschüsse für digitale Infrastruktur und Bildung für digitale Medien. Darüber hinaus gilt sie als Netzaktivistin.

„Gerade Schüler sollten sich frühzeitig mit der Technik, die hinter diesen digitalen Medien steht, beschäftigen. Sie sollen lernen sie zu verstehen, damit sie diese selbst zu gestalten und verändern können.“

Während ihres Besuchs am Montag in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Rathenow brachte Domscheit-Berg einen Klassensatz „Calliope Mini“ als Geschenk für die Schüler mit. Die Platine enthält einen programmierbaren Chip, 25 kleine LED und einen kleinen Lautsprecher. Die einfachen Programme kann man selbst am PC schreiben und auf den Calliope übertragen. Dadurch ergeben sich viele Nutzungsmöglichkeiten. So zum Beispiel als Zufallsgenerator für den Matheunterricht, als Wetterstation, als Fernsteuerung oder als Sensor für weitere verschiedene Zwecke.

Die Anleitungen dazu kann man sich von der Homepage des Herstellers (www.calliope.cc) herunterladen. Der Cornelsen-Verlag hat zum „Calliope Mini“ ein Schulbuch herausgebracht, dass man ebenfalls kostenlos herunterladen kann. „Mein Vater ist selbst Informatiker und hat so einen Mini-Computer gekauft“, erzählte Jarin aus der 6. Klasse. „Wir benutzen ihn mit einem Sensor zum Messen der Feuchtigkeit, um zu überwachen, wann wir unsere Pflanzen gießen müssen.“

Dann konnten die Sechstklässler des Kurses Neigungsdifferenzierung die „Calliope Mini“ mit bereits vorinstallierten Programmen gleich einmal selbst testen. Sie werden mit Batterien betrieben und erklären sich recht intuitiv. So hatten die Schüler schon einmal Spaß an verschiedenen Smileys, die von den LEDs angezeigt wurden.

Anke Domscheit-Berg spendete die „Calliope Mini“ aus ihren Honoraren als Publizistin für die Frankfurter Rundschau, für die sie regelmäßig Kolumnen schreibt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Daniel Domscheit-Berg, dem ehemaligen Wikileaks-Sprecher, betreibt die Bundestagsabgeordnete in ihrer Heimat Fürstenberg (Havel) eine Lernwerkstatt für digitale Technik für Grundschüler.