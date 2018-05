Künftige Präsidentin der Europa-Universität gewählt

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Senat der Frankfurter Europa-Universität Viadrina hat am Mittwoch die aus dem hessischen Marburg stammenden Politikwissenschaftlerin Julia von Blumenthal zur künftigen Präsidentin der Uni gewählt.

Ihre offizielle Ernennung soll voraussichtlich zu Beginn des Wintersemesters Anfang Oktober erfolgen. Derzeitwird das Amt von dem Wirtschaftswissenschaftler Stephan Kudert ausgeführt, der es im Januar übergangsweise übernommen hatte. Der Übergang war nötig geworden, weil der frühere Viadrina-Präsident Alexander Wöll das Amt vorzeitig abgegeben hatte.

„Die Zukunft der Viadrina als Präsidentin gemeinsam mit den vielen Akteuren, die sich mit so viel Engagement für die Universität und ihre Verankerung in der Stadt einsetzen, gestalten zu können, ist mir wichtiges Anliegen und Ehre zugleich“, sagte die 47-jährige von Blumenthal. „Wo wenn nicht hier, könnte die Idee europäischer Universitäten, die der französische Präsident Macron kürzlich formuliert hat, so Wirklichkeit werden, dass davon eine Erneuerung des europäischen Gedankens Institutionen ausgehen kann?“

Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Dr. Klaus Dicke, sagte: „Ich bin sicher, dass das Ruder der Europa-Universität damit in guten Händen liegt und wünsche ihr vollen Wind in den Segeln.“

VonBlumenthal ist seit Oktober 2009 Professorin für Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2014 leitet sie als Dekanin die dortige Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät. Nach dem Magisterstudium der Politikwissenschaft mit den Nebenfächern Jura und Slawistik in Heidelberg und Hamburg hatte sie im Jahr 2001 mit einer Arbeit über „Amtsträger in der Parteiendemokratie“ promoviert. Im Jahr 2007 habilitierte sie sich mit einer Studie über die Gesetzgebung der Bundesländer zum Tragen des Kopftuchs in der Schule an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.