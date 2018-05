Neues Freizeitangebot für Mädels

Simone Weber

Rathenow „Die Mädchenarbeit kommt in Rathenow etwas zu kurz. Es gibt zu wenig Freizeitangebote für jugendliche Mädchen“, meint Streetworkerin Katrin Wittek. Damit gab sich eine Schülerin nicht zufrieden und wurde selbst aktiv. „Ich interessiere mich unter anderem für Tanz und habe deshalb eine Tanzgruppe für Mädels gegründet“, so Fatema. Ihre Gruppe heißt „Intercultural Girls Dance“. Die 16-Jährige, vor fast vier Jahren mit der Familie nach Deutschland geflüchtet und seit Oktober 2014 in Rathenow wohnend, mag traditionelle Tänze ihrer Heimat, aber genauso HipHop. „So sind wir eine interkulturelle Tanzgruppe.“

Zum ersten Training Anfang Mai in der Turnhalle der Duncker-Oberschule kam rund ein Dutzend Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahre. „Ich habe schon einen Standardtanz-Kurs für zwei Monate besucht. Er hat viel Spaß gemacht“, so die 14-jährige Jessi, eine Achtklässlerin. Von der Tanzgruppe erfuhr sie durch die Flyer, die Fatema an ihrer Schule verteilt hatte.

„Bis zum Jahr 2015 habe ich selbst neun Jahre lang eine Tanzgruppe in Rathenow geleitet. Die Girls United. Eine neue Tanzgruppe für HipHop und Streetdance in Rathenow wäre toll“, so Katrin Wittek. Die Streetworkerin unterstützt die Mädels durch fachgerechte Erwärmung vor dem Tanztraining. Die 33-Jährige kennt sich als Streetworkerin mit vielen Bedürfnissen der Jugendlichen aus. Gleichzeitig machte sie die Mädchen der muslimischen Familien darauf aufmerksam, dass HipHop und Streetdance auch etwas freizügiger getanzt wird und sie ihr neues Hobby entsprechend mit ihren Familien besprechen müssten.

Katrin und Fatema sind noch dabei, die Tanzgruppe, organisatorisch und aus Versicherungsgründen, an einen Verein zu binden, möglichst an die Red Eagles in Rathenow. „Eine Streetdance-Tanzgruppe würde zu dem Basketballverein gut passen“, sagt die Streetworkerin. „Wenn die Mädels schon so weit sind, könnten sie sich schon beim Dance-Meeting im Optikpark am 16. Juni dem Publikum vorstellen.“

Wer bei „Intercultural Girls Dance“ mitmachen möchte, kann zu den ersten Trainingstagen, zunächst nur mittwochs 15.30 bis 17.30 Uhr, in der Turnhalle der Duncker-Oberschule, vorbeikommen. Telefonischen Kontakt und mehr Informationen zur Gruppe gibt es unter 0152/06906761 bei Streetworkerin Katrin Wittek.