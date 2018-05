Saisonstart für Rettungsschwimmer und Wasserschutzpolizei

René Wernitz

Brandenburg/Havelland (MOZ) Es bewegt sich was auf heimischen Gewässern. Erste Badelustige planschen und schwimmen hier und dort. Viele Freizeitkapitäne haben längst abgelegt. Gut zu wissen, die Rettungsschwimmer vom Rathenower Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) starten am morgigen Feiertag ihren Dauereinsatz. Ihr Revier ist der Hohennauener-Ferchesarer See, auf dem sie von ihrem Rettungsboot „Havelsamariter 2“ aus täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr, teils auch darüber hinaus, die Augen offen halten. Notfälle können über 112 gemeldet werden. Die ASB-Rettungsschwimmer werden sodann über die Leitstelle alarmiert. Zu ihrem Revier gehört ferner der Havelabschnitt vom Wehr in Grütz bis hinter Premnitz.

Schon etwas früher, Ende April, begann für die Wasserschutzpolizei (WSP) die Saison. Wichtig für Skipper nicht nur am morgigen Himmelfahrtstag: „Ein Schwerpunkt bleiben auch in diesem Jahr die Alkoholkontrollen der Sport- und Binnenschiffer. Es muss uns mit den Kontrollen gelingen, die Alkoholfahrten mit gecharterten Booten zurückzudrängen. Hier werden wir auch in der kommenden Saison nicht nachlassen“, so Westbrandenburgs oberster Wasserschützer, Erster Polizeihauptkommissar Joachim Pötschke, zu Saisonbeginn. Wie es seitens der Polizei weiter heißt, sei es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Verstößen und vereinzelt zu Unfällen in Verbindung mit zu hohem Alkoholgenuss gekommen. „Die Promillegrenzen liegen in der Schifffahrt analog zu denen im Straßenverkehr. Dies bedeutet, dass Sportboote sowie auch Segelfahrzeuge ab 0,5 Promille nicht mehr geführt werden dürfen. Dies betrifft sowohl den Schiffsführer als auch den Rudergänger!“

Da die Untere Havel ab Plaue in Richtung Rathenow und darüber hinaus auch führerscheinfrei befahren werden kann, ergeben sich zwangsläufig Probleme. Der stellvertretende Direktionsleiter, Karsten Schiewe, wies auf Unfallzahlen hin: „Es ist erfreulich zu sehen, dass die Alkoholfeststellungen bei Sportbooten insgesamt gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen sind. Sorgen bereiten uns jedoch, die durch Sport- und Charterkapitäne verursachten Unfälle. Gerade die gestiegenen Unfallzahlen bei gecharterten und führerscheinfreien Booten bis 15 PS wollen wir in den Blick nehmen und auch an die Charterunternehmen appellieren. Denn bei den meisten Unfällen in diesem Bereich zeigen sich unter anderem mangelnde maritime Kenntnisse, die gilt es bei Polizeikontrollen aufzuzeigen.“

Insgesamt ist die WSP in der hiesigen Polizeidirektion West für insgesamt 272 Kilometer Bundeswasserstraße und 22,8 Kilometer schiffbare Landeswasserstraße zuständig. Der Hauptteil der Strecke entfällt auf die Untere-Havel-Wasserstraße mit der Potsdamer Havel. Der Zuständigkeitsbereich beginnt auf dem Jungfernsee und verläuft über Ketzin, Brandenburg an der Havel und Rathenow sowie Hohennauener Wasserstraße bis nach Grütz. Weitere Zuständigkeiten bestehen unter anderem für die schiffbaren Landesgewässer, zu denen die Nuthe, die Emster Gewässer sowie die Gülper Havel gehören.