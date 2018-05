Regen lässt Waldbrandgefahr sinken

dpa

Potsdam (dpa) Vorbei ist es mit den sommerlichen Aussichten: Quellwolken, Regenschauer und stürmische Böen erwarten Berlin und Brandenburg an Christi Himmelfahrt. Während am Donnerstagvormittag zunächst noch vereinzelte Regenfälle erwartet werden, ist für den Nachmittag verbreitet mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Mit geringer Wahrscheinlichkeit kann es auch zu Unwettern mit schweren Gewittern kommen.

Auch Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometer sind laut den Meteorologen wahrscheinlich. Die Temperaturen bleiben zunächst bei sommerlichen 25 bis 27 Grad. Zum Wochenende hin sinken die Temperaturen auf 19 bis 23 Grad. Es soll sich langsam wieder aufklären.

Ein Gutes haben die grauen Aussichten dennoch: Die Regenfälle lassen die Waldbrandgefahr sinken. Für Donnerstag wurde die Warnstufe in elf von 14 Landkreisen in Brandenburg auf die mittlere Gefahrenstufe 3 gesetzt. In den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland und Oder-Spree sinke sie sogar auf eine geringe Gefahr (2), sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel. In den Vortagen war die Waldbrandgefahr auf der höchsten Warnstufe 5.

Seit Jahresbeginn kam es zu 54 Waldbränden. Allein 20 davon ereigneten sich in den vergangenen fünf Tagen. Am Mittwochmittag stand ein Waldstück in Luckenwalde (Teltow-Fläming) in Flammen.