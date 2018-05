Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Revierpolizisten des Reviers Hennigsdorf haben am Mittwochvormittag für zwei Stunden die Glienicker Ampel in der Ecke Oranienburger Chaussee (B 96)/ Schönfließer Straße überwacht.

Insgesamt 23 Fahrzeugführer missachteten in dieser Zeit das Rotlicht. Die Fahrer müssen mindestens mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die drei Fahrradfahrer, die die Ampel bei „Rot“ überquerten, müssen jeweils ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zahlen.

Aufgrund der hohen Anzahl von Verstößen werden an dieser Stelle zeitnah wiederholte Kontrollen stattfinden, kündigt die Polizei an.