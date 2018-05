Ölbilder als Hingucker im Schaufenster

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit ihren großformatigen Bildern schmückt Ursula Bergemann seit Mittwoch das Schaufenster eines seit vielen Jahren leerstehenden Geschäftes in der Berliner Straße 23. Beim Stadtbummel fiel der Neu-Zehdenickerin und ihrem Lebensgefährten Wolfgang Stock das Schaufenster ins Auge, wo ein blaues Pappschild des „Stadtladen-Projektes“ auf die Vermietbarkeit des Objektes hinwies. Kein schöner Anblick, befand die studierte Textildesignerin und bot der Stadt Zehdenick ihre Hilfe an. Stadtmarketing-Mitarbeiterin Uta Kupsch stellte den Kontakt zu Vermieter Waldemar Schulz her. Der musste nicht lange von der „charmanten Idee“ überzeugt werden und willigte ein. Nun steht das Ölgemälde „Blumen auf dem Felde“ einträchtig neben dem Bild „Wasser, das unendliche System“. Beide Großformate sind Hingucker und ihre Ausstellung vielleicht erst der Anfang einer Offensive. Unter dem Motto „Zehdenick – ein Jahr Galeriestadt“ könnten in noch viel mehr Schaufenstern Kunstwerke ausgestellt werden, auch von anderen Künstlern, schwebt Ursula Bergemann vor, die sich auf der Durchreise in das Havelstädtchen verliebt hat und von Berlin hergezogen ist.