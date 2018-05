Neue Papierkörbe werben für mehr Sauberkeit in der Stadt

isa wird montiert: Den ersten bunten Mülleimer schraubten Frank Schiller (li.) und Jan Meißner in Stolpe-Süd an. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Stolpe-Süd/Hennigsdorf (MOZ) Neue Papierkörbe sind keine große Sache. Möchte man meinen. Angeschraubt, fertig. Doch in Hennigsdorf läuft das anders. Bis am Mittwoch in Stolpe-Süd der erste von 100 Müllbehältern angeschraubt wurde, vergingen fast zwei Jahre. Als der in der Facebook-Gruppe Hennigsdorf verbindet geborene Vorschlag die Politik erreichte, reagierten sowohl die SPD als auch die Stadtverwaltung äußerst reserviert. „Die Errichtung eines neuen Papierkorbs kostet 200 Euro zuzüglich jährlich 100 Euro für Leerung“, wehrte das Rathaus in einem Schreiben die Bitte ab.

Zwei Jahre später ist die Investition noch teurer geworden. Die 100 Behälter schlagen nun mit 30 000 Euro zu Buche. Dazu kommen noch 21 000 Euro für eine Werbekampagne, das Bekleben der Papierkörbe und für das Anmelden eines Patents. Patent? Ja, Hennigdorf hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Hennigsdorfs Papierkörbe haben vom Stadtmarketing nicht nur Namen und ein Gesicht verpasst bekommen, sondern sind sogar mit einer ganz eigenen Geschichte bedacht worden. „Sie wurden aus dem Schlaf gerissen, flogen durch die Luft, landeten auf der Erde und trauten sich nicht aus ihren Kartons heraus“, plauderte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) über deren Ankunft in Hennigsdorf und fügte hinzu: „Alan war der Erste, der sich heraus traute.“ Alan ist auch der Chef der fünfköpfigen Bande. „Natürlich ein Mann“, wie die Stadtverordnete Ursel Degner (Linke) kritisch einwarf. Das Papierkorb-Oberhaupt wurde benannt nach dem einflussreichen Theoretiker der frühen Computerentwicklung namens Alan Mathison Turing. Die anderen Müllsammler waren in ihrem wahren Leben Arzt, Physiker, Ingenieur oder Computer.

Wozu aber der nicht ganz billige Aufwand, um die Stadt ein wenig sauberer zu bekommen? Genau darum geht’s. „Wir wollen, dass die Hennigsdorfer mit einem Lächeln etwas in die Eimer werfen“, erklärte Stadtmarketing-Chef Christoph Schneider den Sinn der Aktion. Wenn ein Papierkorb liebenswert statt als graue Maus herüberkommt, werde pfleglicher damit umgegangen, gebe es weniger Vandalismus. Bis Ende des Jahres sollen 100 „Rockstars der Straße“, wie Schneider die Truppe benannt hat, überall in der Stadt installiert sein. Das Ziel: Keiner soll weiter als 250 Meter zu einem Papierkorb laufen. In der Folge sollen auch die bestehenden Müllbehälter mit den Figuren ausgestattet werden. Und damit die ausgefallene Idee niemand in Deutschland kopiert, hat die Stadt die Kampagne beim Deutschen Marken- und Patentamt sichern lassen.

Verbunden mit der Papierkorb-Inflation wird eine Werbekampagne für den Stadtservice verbunden, die unter anderem an den Bushaltestellen zu sehen ist. Auf fünf Motiven wird auf locker-spielerische Weise fürs Mitmachen bei der Sauberkeit in der Stadt und um neue Mitarbeiter geworben. „In nächster Zeit scheiden viele unserer älteren Mitarbeiter aus. Wir haben immer so drei bis fünf Stellen in der Grün- und Straßenpflege zu besetzen“, berichtete Stadtservice-Chef André Wille. In der Regel werde die erste Anstellung auf ein halbes Jahr befristet. Danach kann mit einer Festanstellung gerechnet werden.